«Sors dehors!»: discriminée en raison de son chien d’assistance

Une résidente de LaSalle s’est vu refuser l’accès à certains commerces en raison de son chien d’assistance.

Ses documents sont pourtant univoques: elle a le droit à cette assistance. La lui refuser va ainsi à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés.

Christine Giroux a fait les démarches afin d’obtenir l’aide d’un chien d’assistance après avoir traversé de multiples épreuves.

Mme Giroux a notamment subi 23 ans de violence conjugale, et fait des tentatives de suicide.

Mais voilà que dans le dernier mois, trois commerçants lui ont refusé l’accès à leur établissement.

«Il nous a servis, on a payé. On a été s’asseoir... dès que je me suis assise, il a commencé à me crier "sors dehors!" en anglais. Des mots grossiers que je ne répéterai pas. C’était très impoli, très irrespectueux», a relaté Mme Giroux TVA nouvelles.

Le commerçant aurait ensuite appelé un second employé, qui serait intervenu à son tour.

«Il s’est approché de moi, il m’a pogné par le coude pour me lever de la table. Puis là il me disait : "Tu vas aller dehors pour manger avec ton chien"», a-t-elle expliqué.

Les commerçants ont également menacé Mme Giroux d’appeler la police, mais dans tous les cas, les patrouilleurs ont tranché en sa faveur.

Christine Giroux dénonce dimanche le manque manifeste de sensibilisation concernant les chiens d’assistance.

En raison de la violence qu’elle a subie, Mme Giroux est restée enfermée chez elle pendant quatre ans tant elle était terrorisée de sortir à l’extérieur.

«Mon chien est rendu nécessaire, c’est elle qui m’a permis de ressortir», assure-t-elle.

TVA Nouvelles

«Elle a carrément changé ma vie, je pourrais même dire qu’elle m’a sauvé la vie», ajoute-t-elle.