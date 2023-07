Tommy Durand: de «Révolution» à la comédie musicale «Le Bodyguard»

Après avoir atteint la finale de l’émission Révolution en 2021, le danseur Tommy Durand ajoute aujourd’hui une nouvelle corde à son arc en tenant un des rôles principaux dans la comédie musicale Le Bodyguard.

• À lire aussi: Comédie musicale «Le Bodyguard»: sur les traces de Whitney Houston et Kevin Costner

La vie de Tommy Durand a pris un tournant à l’automne 2021 lorsque sa deuxième présence à l’émission Révolution – cette fois-ci en solo – l’a mené vers la finale, puis en tournée à travers la province. Une fois ce tourbillon terminé, le jeune danseur s’est retrouvé à un carrefour: allait-il tenter sa chance dans d’autres compétitions de la trempe de Canada’s Got Talent? Se tourner vers l’international?

La convocation aux auditions de la comédie musicale Le Bodyguard est venue trancher la question, l'entraînant sur une nouvelle voie qu’il n’avait jamais réellement considérée.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

«C’est quand même difficile de sortir d’un tourbillon comme la tournée Révolution et de ne plus avoir de projet du jour au lendemain. J’avais besoin d’un nouveau défi et Le Bodyguard est arrivé pile au bon moment. Je ne pensais jamais faire de comédie musicale un jour. Mais quand on m’a convoqué en audition, je me suis dit: “let’s go!”», raconte Tommy Durand en entretien au Journal.

De son propre aveu, l’artiste de 21 ans n'était en rien familier avec les œuvres originales, autant l’incarnation cinématographique que celle scénique du Bodyguard. Car la comédie musicale, présentement à l’affiche au Capitole de Québec, reprend les grandes lignes du long métrage de 1992 où une star internationale se voit contrainte d’engager un garde du corps pour la protéger des menaces insistantes d’un fan anonyme. Le film a ensuite été transposé sur scène, d’abord à Londres en 2012.

Les chansons, toutefois, ne lui étaient pas étrangères, les I Wanna Dance With Somebody, Run to You, I Have Nothing et autres I Will Always Love You étant gravées dans sa mémoire par la voix de Whitney Houston.

«Ce sont des classiques! On les entend souvent dans le milieu de la danse», précise-t-il.

La danse avant tout

Mais d’incarner son tout premier rôle – celui du harceleur – représentait un pas hors de sa zone de confort. Heureusement, le jeune natif de Québec pouvait s’appuyer sur son expérience exhaustive en danse pour donner vie à celui qui tourmente la star du spectacle, Rachel Marron (ici incarnée par Jennifer-Lee Dupuy).

«En danse, je suis habitué de raconter des histoires, de transmettre des émotions. Évidemment, c’est très différent au théâtre, mais j’ai été super bien entouré avec l’équipe du spectacle. Et j’ai plus de danse que de répliques», dit-il.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

En effet. Car le metteur en scène Joël Legendre a préconisé une approche différente pour le rôle du harceleur. Plutôt que d’embrasser les clichés du genre – un homme costaud, bourru et intrinsèquement menaçant –, il a choisi d’en faire un personnage svelte et gracieux. Ce changement permet donc à Tommy Durand de mettre à profit son bagage en ballet et en danse contemporaine et lyrique.

«Je pense que ça ajoute un petit quelque chose à l’histoire. C’est très différent de ce à quoi les gens s’attendent, ça rend le personnage plus mystérieux et plus poétique», opine-t-il.

L’expérience Le Bodyguard aura même éveillé en lui une nouvelle passion, autant pour le jeu que pour la comédie musicale. Si la danse ne le quittera jamais, Tommy Durand ne cache pas son désir d’approfondir ses aptitudes théâtrales.

«Je n’ai encore rien de prévu après Le Bodyguard. Est-ce que je retourne en compétition de danse? Je ne sais pas encore. Mais je sais que je veux refaire de la comédie musicale un jour», laisse-t-il tomber.