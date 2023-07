[À VOIR] Jacob Fowler et sa famille ont pleuré de joie quand il a été repêché par le CH

La Ligue nationale de hockey (LNH) réalise, depuis quelques années, un reportage qui met en lumière les coulisses du repêchage. Cette année, en plus de suivre les gros noms comme Connor Bedard, Leo Carlsson et Adam Fantilli, l’équipe de tournage de Welcome to the NHL a aussi documenté le parcours du choix de troisième ronde du Canadien de Montréal, le gardien Jacob Fowler.

La LNH a suivi Jacob et sa famille jusqu’au moment où le Tricolore a prononcé son nom, au 69e rang au total.

«Oh mon Dieu! Je le savais! Je le savais! Oh mon Dieu!», lui lance aussitôt son père, Jay Fowler, en le serrant dans ses bras.

C’est que la famille avait une prémonition, puisque le grand-père paternel de Jacob, décédé l’an dernier, portait souvent un chandail du Tricolore. Le petit Jacob possédait également un ensemble de mini-hockey aux couleurs du CH qu’il traînait partout, plus jeune.

«De le voir aboutir à Montréal, ça veut dire beaucoup», a par la suite ajouté son père, émotif.

Pour regarder le documentaire complet, c’est ici. La séquence concernant Jacob Fowler débute un peu après la 40e minute.