Avant de devenir sourde, une fan finie d’Harry Styles fait le plein de concerts

Atteinte d’une maladie génétique qui lui fait perdre graduellement l’audition, une grande admiratrice de Harry Styles s’est donné la mission d’emmagasiner le plus de musique et de concerts possible de son idole avant de devenir sourde.

La Canadienne Nicole Meyers est une grande amoureuse de musique, ce qui lui rend d’autant plus difficile la perspective de perdre complètement l’ouïe.

La jeune femme a raconté son histoire à The National à CBC News, ce qui a été relayé par le magazine People. Elle dit essayer de se créer un maximum de souvenirs musicaux, en particulier ceux de Harry Styles qui est l’un de ses artistes préférés.

«Des souvenirs dont je me souviendrai pour toujours», dit celle qui a assisté à quatre récents concerts de son idole à Toronto, en Californie et à Londres où elle l’a vu deux fois au Wembley Stadium.

«J’ai deux tumeurs au cerveau, une sur chaque nerf cochléaire. Cela signifie que je finirai par perdre mon audition, a expliqué la jeune femme. La musique est une grande partie de ma vie, donc ça me fait peur. Je ne veux pas être sourde, je ne veux pas perdre l’ouïe.»

AFP

Nicole Meyers considère Harry Styles comme un interprète qui apporte «tellement de plaisir et de choses importantes» dans sa vie; dont de nouvelles amitiés avec d’autres fans rencontrés lors des spectacles.

Après plus de deux ans sur la route, Styles a conclu sa tournée à guichets fermés – qui l’a mené à travers les États-Unis et en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Australie – avec une dernière représentation, samedi soir en Italie.

Sur Instagram, le chanteur britannique de 29 ans a publié une émouvante et longue vidéo soulignant la force de la communauté qui s’est bâtie autour de sa musique et de ses valeurs d’amour et d’inclusion. «Merci d’avoir changé ma vie», y lance l’artiste à ses admirateurs.