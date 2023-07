Frôler la mort a "tout changé" pour Benoît Brière, qui s'est raconté au balado de Marie-Claude Barrette

«J’ai failli mourir en 2021 et cela a tout changé», a confié Benoît Brière à Marie-Claude Barrette dans le cadre du balado Ouvre ton jeu. Voici 8 révélations que le comique de 58 ans a dévoilées lors de ce riche entretien de presque deux heures trente.

L'acteur commence à se rendre compte «petit à petit» qu’il a failli mourir

Le 6 novembre 2021, Benoît Brière s’est effondré dans une salle de bain d’hôpital alors qu’il venait de recevoir son congé après avoir été traité pour des diverticulites. «Cela a perforé, c’était très grave, mes organes vitaux lâchaient un à un», relate l’acteur. Cette péritonite l’a mené tout droit en salle d’opération où il raconte avoir vu pendant quelques secondes une apaisante lumière. «Cela change tout. Ce qui nous semblait grave devient moins grave, et ce qui est wow prend des proportions wow comme tu ne peux pas imaginer.»

Le legs le plus significatif de sa mère a été l’humour

«L’humour m’a aidé à séduire et à me sortir de situations intimidantes et gênantes», relate Benoît Brière. Ce côté comique de sa personnalité serait un héritage de sa maman. La réaction de celle-ci lorsque son fils lui a annoncé quitter l’université pour devenir acteur? «Enfin!», se souvient l’artiste qui se sait chanceux d’avoir eu des parents aussi généreux et motivants.

Sa femme, Christine, est sa deuxième blonde

Christine, la femme du comédien depuis plus de trente ans et la mère de leurs enfants, est la seconde amoureuse qu’a eue l’interprète de Madame Lebrun dans sa vie. «J’ai eu un gros coup de foudre», révèle celui qui avait 23 ans quand il l’a connue, après une suite de hasards, en Europe. Elle en avait 18.

Joël Lemay / Agence QMI

«Aimer de la façon dont j’aime ces deux filles-là [ses deux enfants], je ne sais pas comment je pourrais!»

Benoît Brière a toujours souhaité devenir papa. Il raconte qu’avec l’arrivée de Léa dans sa vie, tout est devenu relatif. «J’avais un besoin égoïste d’être père», explique le paternel de Léa, 22 ans, et Talie, 20 ans, toutes deux adoptées au Vietnam.

Il croit que le besoin d’amour est la base du métier d’acteur

Le comédien est convaincu que le métier d’acteur est basé sur un grand besoin d’amour. «On a besoin de ces gens qui nous aiment et qui nous disent que c’est bon, ce qu’on fait. On a besoin de travailler ensemble. J’ai personnellement très besoin des autres», confie-t-il.

Il a été danseur folklorique et coach de crosse avant de devenir acteur

«Les gens ne me croient pas, mais j’ai été un grand sportif, de haut niveau, dans une autre vie», explique Benoît Brière. De l’âge de 5 à 20 ans, il a évolué comme danseur au sein de la troupe de danse traditionnelle Les Mutins de Longueuil. Il a également longtemps enseigné la crosse.

Interpréter des personnages loin de lui est ce qu’il aime le plus dans la vie

Benoît Brière se décrit comme un acteur de composition qui se plaît à se glisser dans la peau de personnages qui sont à l’opposé de lui. «Je ne veux pas créer quelque chose de cliché. Je dois devenir une femme pour jouer une femme et pousser l’aventure jusqu’à me demander: comment penserait-elle? C’est cela, l’acting, et cela rend l’interprétation humaine.»

Athée, il pense plutôt que les gens disparus survivent dans nos pensées

«On vit dans la pensée des gens», estime celui qui croit en la finalité de la vie. «Mes parents, par exemple, m’habitent tout le temps, ils sont là et là», dit-il en pointant sa tête et son cœur.