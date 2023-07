Des mélanges de générations bénéfiques

C’est de plus en plus populaire au Québec : des résidences pour personnes âgées offrent à des étudiants d’être logés et nourris en échange de quelques heures de leur temps par semaine.

Je reviens tout juste de vacances. Je suis allée retrouver une amie qui travaille à Kamouraska pour l’été. Elle est logée dans une résidence pour personnes âgées et j’y ai séjourné pendant quatre nuits.

J’étais souvent allée voir des personnes âgées de mon entourage dans ce genre d’habitations, mais je n’y étais jamais restée plus que quelques heures. En quatre jours dans cette résidence, j’ai vécu des moments que je n’oublierai jamais.

À mon arrivée, j’ai longuement discuté avec une coquette dame qui habite la résidence. Elle était enchantée de voir des jeunes arriver pour profiter de la région. Toute excitée, elle nous a donné ses meilleures adresses.

J’ai passé du temps dans le gazebo avec des résidents. On parlait de politique, de notre vision du monde.

J’ai même reçu des conseils amoureux de la part d’une résidente.

Dans cette résidence, j’ai connecté avec de vrais joyaux de notre société : les personnes âgées.

Plus d’initiatives, s’il vous plaît

Je crois fermement qu’il est nécessaire pour les jeunes de s’intéresser au vécu et aux idées des personnes plus âgées. Je l’ai expérimenté souvent et cela permet réellement de mieux se situer dans le monde dans lequel on vit.

Je crois aussi que les personnes âgées ont beaucoup de choses à apprendre des jeunes.

Les initiatives qui permettent aux différentes générations d’entrer en contact et d’échanger unifient la société. Et je crois qu’il en faudrait davantage.

Par exemple, pourquoi toutes les écoles primaires n’auraient pas de partenariat avec un CHSLD de leur quartier pour mettre en contact sur les heures de classe les jeunes et les moins jeunes, une fois par mois?

Je souhaite à tous les jeunes ce genre d’échange intergénérationnel. C’est si précieux.