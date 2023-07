Fumoir Grizzly s’apprête à commercialiser son innovation à travers le monde

Détenteur d’un brevet sur un procédé unique de bio-ingrédient permettant de contrôler la bactérie Listeria sur le poisson et autres produits alimentaires transformés, Fumoir Grizzly commence à le commercialiser à travers le monde.

Aliotech, une division commerciale, a récemment été inaugurée chez Fumoir Grizzly, producteur de poisson fumé de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Ses représentants sont allés dans les salons alimentaires commerciaux de Boston et de Barcelone dans les dernières semaines pour présenter la bactériocine Bac M35.

Ce bio-ingrédient, entièrement naturel, protège pendant 21 jours le poisson conservé à 4 degrés contre la Listeria, une bactérie pouvant entraîner la contamination des aliments et provoquer de graves problèmes de santé. La découverte et l’application du Bac M35 avaient propulsé Fumoir Grizzly comme un leader mondial de la conservation des aliments en 2017.

Exit les produits chimiques

«C’est un probiotique totalement naturel, qu’on utilise déjà sur notre saumon fumé. Une bactérie naturellement présente dans les produits marins et dans l’environnement. Grâce au pouvoir antibactérien et surtout anti-Listeria de ce bio-ingrédient, on peut remplacer tous les produits chimiques utilisés en ce moment dans le milieu alimentaire», dit Laura Boivin, présidente de Fumoir Grizzly.

Le Bac M35 se présente sous la forme d’une poudre blanche, qu’on applique, réhydratée, en fine bruine sur les produits alimentaires. Elle n’en change ni le goût, ni l’apparence, explique Laura Boivin.

En plus de provoquer des problèmes de santé chez les consommateurs qui y seraient exposés, la Listeria entraîne d’importantes pertes économiques pour les entreprises qui doivent effectuer des rappels de leurs produits à la suite d’une contamination. «On souhaite aussi éviter des pertes alimentaires. Une entreprise qui a un problème de Listeria doit détruire tous les aliments, ça cause un gaspillage épouvantable. Notre objectif est de pouvoir l’offrir dans tous les secteurs alimentaires, car la Listeria peut se retrouver partout, dans le jambon, le fromage, la salade et pas seulement dans le poisson», dit Laura Boivin.

L’entreprise a déjà l’aval de Santé Canada pour la commercialisation du produit pour utilisation sur le poisson fumé. Des démarches ont aussi été entreprises pour avoir les homologations pour les autres produits alimentaires, tels que salades et mets préparés, explique Laura Boivin. «On a fait les démarches d’homologation aux États-Unis pour le poisson et dès qu’on reçoit celles du Canada pour les autres aliments, on va les demander aussi aux États-Unis.»

L’entreprise vise à commercialiser le Bac M35 en Europe et en Amérique pour commencer. «Chaque pays a sa propre réglementation sur la Listeria. On a fait nos recherches et on vise en particulier le Chili et la Norvège, qui sont de gros producteurs de poisson. Après, on verra», dit Laura Boivin.