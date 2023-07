«Le temps d’un été» résiste au phénomène «Barbenheimer»

Le film québécois Le temps d’un été a réussi à tirer son épingle du jeu, ce week-end, alors qu’il se mesurait à Barbie, Oppenheimer et Mission: Impossible – Bilan mortel, première partie dans les salles obscures.

Le long métrage de Louise Archambault mettant en vedette Patrice Robitaille, Élise Guilbault et Guy Nadon a pris la quatrième place au box-office avec des recettes brutes de 237 957 $, portant ses revenus globaux, en deux semaines, à 741 307 $, selon les chiffres fournis par Cinéac. Le week-end dernier, Le temps d'un été avait pris le troisième rang du top 10 en amassant 249 781 $, si bien qu'on peut parler de revenus qui se sont maintenus.

THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

«Nous sommes très heureux de constater que le public continue de venir en grand nombre voir Le temps d’un été. Il est très rare de voir un deuxième [week-end] aussi fort que le premier. C’est le signe d’un bouche-à-oreille extrêmement positif autour du film! C’est très excitant de voir que même lorsque de gros blockbusters américains cartonnent au box-office, il y a de la place pour le cinéma québécois et que le public répond présent», a dit le président d’Immina Films, Patrick Roy.

Barbie a écrasé la compétition comme on l'avait anticipé, récoltant 2 043 648 $ au Québec du 21 au 23 juillet, devant son concurrent Oppenheimer, de Christopher Nolan, qui s’intéresse au père de la bombe atomique. Oppenheimer a de son côté généré 1 119 786 $ dans la Belle Province en trois jours.

«Mission: Impossible – Bilan mortel, première partie» a pâti du phénomène Barbenheimer, Tom Cruise devant se contenter de 552 876 $ dans les cinémas du Québec, pour un total global de 2 462 451 $ en trois semaines.

À l'échelle de l'Amérique du Nord, Barbie a triomphé avec des revenus de 155 millions $ US, devant Oppenheimer (80,5 M$ US), Sound of Freedom (20,1 M$ US) et Mission: Impossible – Bilan mortel, première partie (19,5 M$ US).

La prochaine grosse sortie en salle d'un film québécois est Les hommes de ma mère, d'Anik Jean, le 4 août prochain.