Les Saoudiens veulent Mbappé

L’Arabie saoudite a de l’appétit pour les joueurs de soccer de renom et s’attaque maintenant à Kylian Mbappée.

Le Paris Saint-Germain a autorisé le club saoudien Al-Hilal à discuter avec sa vedette. On parle d’une indemnité de transfert de 300 millions d’euros (438,8 M$ CA), selon ce qu’a appris l’Agence France-Presse.

«Le PSG a donné l’autorisation à Al-Hilal pour négocier avec Kylian Mbappé sur la base d’un transfert de 300 millions d’euros», a indiqué une source à l’AFP.

Le club de la région de Riyad a fait les choses de la bonne façon en envoyant une lettre au PSG contenant une offre ferme et une demande de permission afin de proposer un contrat à Mbappé. Il faut cependant que celui-ci soit intéressé pour que la transaction aille de l’avant.

AFP

Un de plus

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr au début de l’année, les joueurs de renoms ont été nombreux à faire le saut en Arabie saoudite.

Le mois dernier, le Français Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad. N’Golo Kanté a pour sa part quitté Chelsea pour aller rejoindre Benzema après avoir signé un contrat de quatre ans avec Al-Ittihad.

Al-Hillal a aussi frappé fort en offrant un pont d’or à Ruben Neves, 26 ans seulement, afin qu’il quitte Wolverhampton de la Premier League. Al-Hillal a également recruté le défenseur Kalidou Koulibaly qui était à Chelsea.

Les clubs de Saudi Pro League n’hésitent pas à faire pleuvoir les dollars sur les vedettes du ballon rond.

Voici, en vrac, quelques autres noms qui ont récemment rejoint la ligue. Le gardien Édouard Mendy, le milieu Marcelo Brozovic, l’attaquant Roberto Firmino, l’attaquant Diogo Jota, le milieu Sergej Milinkovic-Savic, le milieu Seko Fofana et le défenseur Jason Denayer.

AFP

Vente

Pour revenir à Kylian Mbappée, il faut mentionner que l’intérêt ne vient pas uniquement de la péninsule arabique puisque de nombreux clubs européens lèvent aussi la main après avoir su que Mbappé ne participerait pas au camp du PSG en Asie. Il est d’autant plus intéressant qu’il ne reste qu’une saison à son contrat.

Le torchon brûle entre Mbappé et la direction du PSG en raison de la dernière année de son contrat. On l’a écarté de la virée au Japon et en Corée du Sud et il doit se contenter de s’entraîner avec les jeunes dans la région parisienne.

S’il fallait que Mbappé accepte une offre d’Al-Hillal, ça serait toute une gifle au PSG qui est la propriété de la famille royale du Qatar qui n’entretient pas de très bonnes relations avec son voisin saoudien.

Avec l’AFP