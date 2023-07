LNH: André Tourigny est très apprécié en Arizona

L’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny, aura le gros bout du bâton dans les négociations de son prochain contrat.

• À lire aussi: Voici combien touchera Ilya Samsonov en 2023-2024

• À lire aussi: Erik Karlsson pourrait aboutir dans la même division que le Canadien

En entrevue avec le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH), le directeur général Bill Armstrong a vanté ses mérites, en plus d’affirmer qu’il souhaitait lui offrir une prolongation de contrat.

L’entente du Québécois doit se conclure à la fin de la saison 2023-2024, lui qui a dirigé les «Yotes» lors des deux dernières campagnes. Il a maintenu un dossier de 53-90-21 à la barre de l’équipe.

«Il a très bien fait lors de la phase 1, a affirmé le DG des Coyotes. Il a réussi à vendre son plan aux joueurs. Les joueurs ont acheté la culture et il les a convaincus de compétitionner chaque soir.»

«Nous amorçons maintenant la deuxième phase, alors que nous ajoutons de bons joueurs à la formation et que nous voulons jouer des matchs qui ont un enjeu. Je trouve qu'il a fait un excellent boulot, et je crois que nous allons être en mesure de lui offrir une prolongation de contrat afin d'être ensemble dans le futur, de vivre la phase 2 avec lui. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à installer sa culture dans l'organisation et qui nous permet de croire.»

Le principal intéressé a quant à lui affirmé qu’il n’avait aucunement l’intention de changer sa formule, spécifiant que sa situation contractuelle ne devait pas nuire à sa formation.

«Ça ne change rien, a déclaré l’homme de 49 ans. La seule chose qui me permettra d'améliorer ma situation, c'est de continuer à faire ce que je fais au quotidien. Si ça devient [une distraction], tu n'es clairement pas à la bonne place. Tu dois donc te concentrer sur tes tâches et sur le présent.»

Avant d’être embauché par les Coyotes, Tourigny a œuvré comme adjoint à l’entraîneur-chef avec l’Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016). Le natif de Nicolet a aussi été le pilote des Huskies de Rouyn-Noranda (2003 à 2013), des Mooseheads de Halifax (2016-2017) et des 67’s d’Ottawa (2017 à 2020).