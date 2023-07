Photo fournie par OES

Félicitations à Tristan Laliberté, de Lévis (billet no 444862), qui est l’heureux gagnant du tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2023 effectué jeudi dernier. M. Laliberté pourra choisir entre le Grand prix d’une valeur de 500 000 $, incluant la maison entièrement meublée et décorée ainsi qu’une allocation de 100 000 $ pour l’achat d’un terrain dans la ville de son choix, ou la somme de 400 000 $ en argent. Par ailleurs, c’est une somme record de 4,4 millions de dollars qui a été recueillie grâce à la générosité de tous ceux qui se sont procuré un billet ainsi qu’au soutien de tous les partenaires du projet. Grâce à cet élan de générosité, il sera possible de concrétiser des dizaines de projets qui transformeront les soins offerts aux enfants partout au Québec. Pour découvrir les noms et les numéros de billets de tous les gagnants, visitez www.maisonenfantsoleil.ca. Sur la photo, lors du tirage : Aurélie Pouliot, maman d’Ally-Rose et de Lexie, Enfant Soleil ambassadrice du projet ; Rosalie Martel, directrice principale, développement et projets chez Opération Enfant Soleil, et Alain Dumas, porte-parole d’Opération Enfant Soleil (OES).

Le 12e Festival de magie de Québec, maintenant nommé Québec, ville MAGIQUE ! (QVM), se déroulera du 20 au 24 septembre dans le secteur de la place D’Youville. Maintenant une référence sur le plan mondial en tant que seul et unique événement de magie ouvert au public en Amérique du Nord, QVM est fier de faire partie du paysage événementiel de la Ville de Québec et offrira, encore cette année, des prestations de calibre international. Le Palais Montcalm accueillera le Congrès canadien de la magie pour la 4e fois à Québec ! Des conférences seront offertes aux magiciens de partout dans le monde et des marchands s’y retrouveront pour échanger sur la magie et pour vendre leurs nouveautés. Au même endroit, la populaire École de magie sera de retour. Les adeptes de magie de 6 ans et plus sont donc invités à s’inscrire afin de s’initier à ce passe-temps ou afin de parfaire les techniques déjà acquises lors des derniers festivals ! Deux niveaux de cours sont offerts. Les places sont limitées. Le magicien Alain Choquette (photo) agira à titre de porte-parole du QVM 2023. L’organisation est à la recherche de bénévoles. Visitez le site web festivaldemagie.ca/Facebook.

Le 17 juillet 2013, le Musée canadien de la guerre parlait de la guerre de Corée comme étant une guerre oubliée. Pourtant 25 000 soldats canadiens y ont pris part et 516 y ont perdu la vie. Le mercredi 28 juin dernier, à un mois du 70e anniversaire de la signature de l’armistice (27 juillet 1953), la Maison Paul Triquet de Québec recevait 24 vétérans de cette guerre, et ce de tous les régiments canadiens participants. Jae Wan Lee, consul général de la République de Corée au Québec, a remis la médaille d’ambassadeur de la paix à ces valeureux vétérans. Le choix de la Maison Paul Triquet pour l’événement était tout désigné du fait que certains des vétérans y résident. Un des récipiendaires, le soldat Jean-René Décary, âgé de 89 ans, est membre de la filiale 265. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Harnold Savard, président de la filiale 265 ; Jae Wan Lee, Joël Lightbound, député fédéral de la circonscription de Louis Hébert, Jean-René Décary, vétéran de la guerre de Corée, et Marc Friolet, 2e vice-président de la filiale 265.

Jean Claude L’Abbée (photo), ex-président du conseil d’administration de l’Aéroport international Jean-Lesage, éditeur et chef de la direction du Journal de Québec de 1982 à 2006, 73 ans... Jennifer Lopez, chanteuse et actrice américaine, 54 ans... Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois, 31 ans... Patrice Bergeron, joueur de centre des Bruins de Boston (LNH), 38 ans... Anna Paquin, actrice d’origine canadienne, 41 ans... Geneviève Néron, comédienne et actrice québécoise, 48 ans... JiCi Lauzon, humoriste, comédien et acteur, 69 ans... Yves Duteil, chanteur français, 74 ans.

Le 24 juillet 2021 : L’Honorable Jean Moisan (photo), 93 ans, conseiller de la reine en 1973, juge à la Cour supérieure du Québec de 1975 à 1995, incluant un séjour de trois ans comme juge ad hoc à la Cour d’appel du Québec. Il a aussi enseigné le droit civil à la Faculté de droit de l’Université Laval... 2022 : David Warner, 80 ans, acteur anglais qui a travaillé au cinéma, à la télévision et au théâtre... 2020 : Regis Philbin, 88 ans, populaire animateur américain particulièrement connu pour avoir animé pendant 23 ans les célèbres émissions Live ! With Regis and Kathie Lee et Who Wants to Be a Millionaire ?... 2016 : Marni Nixon, 86 ans, chanteuse et comédienne américaine... 2015 : Yves Mercure, 60 ans, ancien président de la FTQ-Construction de 2008 à 2011... 2014 : Roger Blay, 76 ans, comédien québécois... 2013 : Garry Davis, 91 ans, militant pacifiste américain... 2011 : David Servan-Schreiber, 50 ans, neuropsychiatre et écrivain français... 2011 : Jean-Claude Miller, 71 ans, barman au Colisée de Québec (et pour Expocité) depuis 1971... 2005 : Jacques Francoeur, 80 ans, journaliste, éditeur et propriétaire de journaux québécois... 2001 : Claude Allaire, 48 ans, journaliste sportif au Journal de Québec pendant 23 ans.