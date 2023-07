Météo instable: le maïs sauve les meubles

La saison commence du bon pied pour plusieurs producteurs de maïs qui ne tiennent toutefois rien pour acquis en cet été «compliqué» pour les cultivateurs québécois, marqué par une météo instable.

«Pour l’instant, ça va bien. Ça devrait bien aller, mais on ne sait jamais quelle catastrophe nous pend au bout du nez avec la météo», lance Isabelle Béland, copropriétaire de la ferme Béland et fille, dont les premiers maïs sucrés de l’année cultivés à Neuville, près de Québec, sont apparus sur les étals vendredi dernier.

Après un printemps froid qui «n’a pas été facile», le mois de juillet a été marqué par des chaleurs et des pluies intenses.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Les quantités de pluie, pour l’instant, ça n’a pas trop nui. Il fait chaud et humide. C’est sûr que le maïs, lui, il aime ça ces températures-là présentement [...], mais on s’interroge sur les semaines à venir, si ça continue», explique Carol «Médé» Langlois, copropriétaire de la ferme Langlois et fils Chez Médé, également à Neuville.

Au jour le jour

Les rendements pourraient diminuer si les précipitations continuent sur cette lancée. Pour le moment, le maïs est plus savoureux que jamais, assure-t-il.

«On y va vraiment au jour le jour. Il y a vraiment d’autres cultures plus problématiques présentement que le maïs.»

D’autres productions ont davantage souffert de la pluie comme les courgettes, les concombres et les échalotes, selon lui. Isabelle Béland parle de son côté d’un impact «désastreux» pour les fraises.

À Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie, la ferme G. Deneault et fils, qui se targue d’être «le roi du maïs sucré», a publié sur Facebook des photos d’un champ de maïs complètement inondé par des pluies diluviennes de vendredi dernier. Il est tombé 70 mm de pluie en une heure dans la région.

Photo tirée de la page Facebook Le Roi du maïs sucré G.Deneault et fils

Le fils du propriétaire, Jean-Yves Deneault, indique que le pire a été évité. La récolte est intacte puisque l’eau s’est rapidement retirée. Le temps pluvieux depuis trois semaines l’a toutefois empêché de semer 25 acres de terre supplémentaires, ajoute-t-il.

Photo tirée de la page Facebook Le Roi du maïs sucré G.Deneault et fils

«C’est la nature qui mène»

«À date, ça va très bien, je ne me plains pas. [...] À date, le rendement est très bon», assure l’agriculteur tout en reconnaissant que «nous autres, c’est la nature qui mène.»

Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, parle d’une «saison compliquée», toutes cultures confondues.

«Il manque de soleil, ça, c’est clair.»

Selon lui, le portrait est très inégal, et si le maïs s’en sort mieux, il est clair que plusieurs agriculteurs ont essuyé des pertes importantes pour plusieurs autres produits.

«Cette année, les conditions climatiques, et surtout les épisodes météorologiques extrêmes, sont beaucoup localisés, souligne-t-il. [...] On voit que d’année en année, cette particularité-là devient de plus en plus la norme.»