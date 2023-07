Projet Apuiat: moins d'éoliennes, même puissance

Le projet éolien Apuiat, qui s’est mis en branle à la mi-juin au nord de Port-Cartier, a été révisé et comptera 34 éoliennes plutôt que les 50 initialement prévues, mais aura toutefois la même puissance qu’annoncé.

Apuiat est un partenariat entre Boralex et des communautés innues. Ces derniers construisent un projet de 200 mégawatts évalué à 600 millions $ qui s’est mis en branle discrètement le 15 juin dernier.

«On fait la construction des chemins, du forage dynamitage. Il y a beaucoup de gens sur le chantier. Actuellement, on a 115 travailleurs», a indiqué la responsable des relations avec le milieu d'Apuiat, Élisabeth Chevalier.

Près de 48 kilomètres de nouvelles routes doivent être construites et 28 kilomètres de routes existantes doivent être réaménagées. Des centaines de ponceaux doivent également être installés, des pentes seront adoucies et des courbes seront réaménagées pour le passage des composantes d’éoliennes qui seront livrées et assemblées en 2024. Tout ça en cohabitant avec plus de 100 villégiateurs.

«C’est sûr qu’il va y avoir des livraisons de composantes qui sont énormes, mais il va y avoir toute une signalisation. Le projet Apuiat va s’organiser pour qu’il y ait le moins d’impacts possibles sur la circulation pour les villégiateurs», a indiqué Élisabeth Chevalier.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Les villégiateurs rencontrés par TVA ont exprimé leur satisfaction face aux mesures mises en place par le promoteur. Le projet est bien accueilli, d’autant qu’il garantit pour des décennies un entretien plus régulier du chemin d’accès à ce territoire.

«On voit que les gens acceptent bien le projet, ils ont des questions. Ça suscite énormément de curiosité parce que c’est majestueux, c’est grand, c’est un projet historique. Ça va très bien je vous dirais», a affirmé Élisabeth Chevalier.

Depuis la fin juin de nombreux travaux de forage et de dynamitage se déroulent aux quatre coins du chantier dont ici au futur poste de raccordement où sera acheminé toute l’énergie produite par les éoliennes du parc.

Les câbles électriques ont déjà été livrés et seront enfouis au cours des prochaines semaines. D’ici la fin de l’année, débutera la construction des bases des éoliennes qui nécessitera le coulage de 16 000 mètres cube de béton produit sur place.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le projet devait au départ compter 50 éoliennes, mais ce nombre a été réduit à 34. Le choix d’une technologie de turbine a permis de réduire de 16 le nombre de sites sans compromettre le contrat avec Hydro-Québec.

«Pour le bloc de 200 mégawatts que nous on doit fournir, maintenant, on est passé de 50 à 34 éoliennes qui sont capables de fournir ces mégawatts-là», a précisé Élisabeth Chevalier.

Parallèlement, Hydro-Québec procède à l’aménagement d’un nouveau poste de transformation et d’une nouvelle ligne de transport de 10 kilomètres pour brancher le projet Apuiat à son réseau.

«Présentement, on s'affaire à débuter la construction des chemins pour accéder aux sites où seront les pylônes qui seront d'ailleurs adjacents à la ligne de pylônes déjà existante dans le secteur», a indiqué la conseillère relations avec le milieu d'Hydro-Québec, Marie-Ève Duguay.

Le projet Apuiat n’a pas connu un départ canon. Le choix de l’entrepreneur général s’est fait en février et l’octroi des permis s’est fait attendre au printemps. Ce lent départ ne devrait cependant pas entraîner de conséquences sur la suite du projet.

«On a attendu les permis pour la construction des chemins. Il y a eu les feux de forêt qui ont retardé un petit peu l’émission de ces permis-là, mais là, on peut enfin décoller. Pour l’échéancier, pour l’instant, il n’y a rien qui va bouger», a indiqué Élisabeth Chevalier.

Le mise en production du parc éolien est prévue avant la fin de 2024.