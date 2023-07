«Ça commence à être très long»: son fils de 14 ans est porté disparu depuis près d’un mois

La mère d’un adolescent de 14 ans porté disparu depuis près d’un mois s’inquiète fortement pour son fils et lui lance un cri du cœur pour qu’il rentre à la maison.

«Rendu à ce stade-ci, je m’inquiète beaucoup. Ça commence à être très long», souffle avec émotions au bout du fil Valérie Lebel Brousseau, 34 ans.

Depuis le 1er juillet dernier, la mère de famille de quatre enfants, bientôt cinq, n’a plus de nouvelles de son fils aîné, Jason Gladu Lebel, son «premier bébé», qui manque à l’appel.

PHOTO PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL

«Au début, je pensais que c’était parce que j’avais dit non à ce qu’il dorme chez sa copine, raconte-t-elle. Mais je pense que c’est parce que j’ai posé des gestes face à ses comportements qui étaient problématiques.»

«Il a donné des nouvelles à ses amis et à sa copine. Mais là, elle me dit n’avoir plus de nouvelles», s’alarme Mme Lebel Brousseau.

Enquête en cours

Parti de son domicile à Laval, son fils pourrait être n’importe où dans le grand Montréal, croit-elle. «Il connaît autant de gens qui restent à Laval, à Montréal, qu’à Longueuil.»

Le Service de police de Laval (SPL) enquête d’ailleurs afin de retrouver le jeune adolescent depuis les premiers jours de sa disparition.

«Ils n’ont toujours pas localisé son cellulaire. Il a tout désactivé», explique sa mère.

«Le dossier est toujours actif. Les enquêtes et dossiers de disparition sont considérés comme étant prioritaires, affirme Erika Landry, porte-parole du SPL. Tous les efforts sont déployés afin de localiser la personne disparue le plus rapidement possible.»

Mais cela fait désormais 24 jours, et les autorités ne l’ont toujours pas retrouvé.

Santé précaire

«Je n’ai pas eu de nouvelles de la semaine. Il aurait dit [à sa copine] qu’il allait rentrer la semaine dernière», désespère la mère de famille.

Celle-ci s’en fait également pour la santé mentale de son enfant.

«Il a un TDAH avec opposition et agressivité. Ça va faire 25 jours qu’il n’a pas pris ses médicaments. Il est très impulsif et peut se mettre en danger sans s’en rendre compte. C’est ça qui me fait peur», dit Mme Lebel Brousseau, terrifiée de s’imaginer le pire.

«Il connaît de mauvaises personnes. C’est assez mélangé, ses fréquentations. Il n’est pas affilié à des gangs, mais il en connaît, poursuit-elle, craignant qu’il puisse s’être attiré des ennuis. On ne sait pas [ce qui lui arrive]. C’est difficile. On ne peut pas supposer. Quand on commence à faire des scénarios, ce n’est pas toujours beau.»

Peu importe ce que Jayson a fait durant plus de trois semaines, sa mère tient juste à ce qu’il donne signe de vie.

«La seule chose que je veux, c’est qu’il revienne à la maison, ou qu’au moins, il m’appelle directement. Mais c’est sûr que je préférerais qu’il rentre», conclut-elle.

L’adolescent de race blanche s’exprime en français. Il mesure 1,58 m (5 pi 2 po) et pèse 50 kg (110 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Quiconque ayant de l’information permettant de localiser Jayson Gladu Lebel est prié de communiquer avec le 911 en mentionnant le dossier LVL-230702-064. Il est également possible de remettre de l’information de façon confidentielle via la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636).