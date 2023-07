7 artistes à voir à Just For Laughs cette semaine

Le festival Just For Laughs est de retour cette semaine et les humoristes de calibre international seront nombreux à venir à Montréal. Parmi l’imposante programmation de cette 41e édition, Le Journal a ciblé sept artistes, dont deux locaux, qui seront à voir dans les prochains jours.

ALI WONG

Humoriste, autrice, actrice et réalisatrice renommée, Ali Wong est de retour à Montréal pour présenter son nouveau spectacle solo, qui fera suite à ses spéciaux Netflix Baby Cobra, Hard Knock Life et Don Wong. Plus tôt cette année, Wong a connu un énorme succès sur la plateforme de diffusion avec la comédie noire Beef (Acharnés).

Mercredi et jeudi, 19h, Salle Wilfrid-Pelletier.

ANTHONY JESELNIK

Originaire de Pittsburgh, Jeselnik est le maître des blagues «une ligne, un punch». Faisant particulièrement de l’humour noir, l’humoriste s’est aussi fait remarquer sur Netflix avec son spécial Fire in the Maternity Ward. Il vient à Just For Laughs pour présenter son nouveau spectacle, Bones and All.

Samedi, 19h et 21h30, Olympia.

Courtoisie Just For Laughs

BRAD WILLIAMS

Brad Williams ne chômera vraiment pas à Just For Laughs cette année. Alors que les grandes stars viennent généralement faire leur spectacle un soir à Montréal, avant de repartir, Williams participera à quatre événements différents cette semaine, rien de moins. L’humoriste de petite taille, qui était la vedette à Las Vegas du spectacle Mad Apple, du Cirque du Soleil, viendra notamment faire son spectacle solo, en plus de participer à un gala.

En solo mercredi, 19h, MTelus. Aussi dans le gala de Russell Peters, jeudi 19h, Salle Wilfrid-Pelletier. Participera également à Surrounded (jeudi, 22h, Monument-National) et à la lecture d’extraits du film Y a-t-il un pilote dans l’avion? (jeudi, 16h, Hôtel DoubleTree).

Courtoisie Just For Laughs

LESLIE JONES

Révélée dans Saturday Night Live, de 2014 à 2019, Leslie Jones a reçu trois nominations aux Emmy dans sa carrière. Au cinéma, elle était dans la nouvelle mouture de SOS Fantômes (Ghosbusters), en 2016. Pour son gala Just For Laughs, elle recevra entre autres Charles Haycock, Debra DiGiovanni et Gina Yashere.

Le gala de Leslie Jones aura lieu samedi, 21h45, au Théâtre Maisonneuve.

Courtoisie Just For Laughs

MAE MARTIN

Originaire de Toronto, Mae Martin a écrit la série comique Feel Good, sur Netflix. Martin a aussi partagé la vedette avec Kaley Cuoco dans la série The Flight Attendant, sur HBO. À JFL cette année, Mae Martin recevra le trophée de l’artiste comique le plus prometteur (Rising Comedy Star of the Year) et animera son propre gala.

Présentera le spectacle Mae Martin & Friends jeudi et vendredi, 23h59, au Théâtre Sainte-Catherine. Animera son gala samedi, 19h, au Théâtre Maisonneuve. Et fera partie des spectacles Surrounded et Just For Laughs Awards Show.

Courtoisie Just For Laughs

MIKE WARD

Quelques jours après avoir présenté son balado Sous écoute devant 11 000 spectateurs au Centre Vidéotron de Québec, Mike Ward est de retour au Club Soda pour terminer d’animer la série de spectacles irrévérencieux du Nasty Show. Tradition du festival depuis de nombreuses années, l’événement pour un public averti reçoit notamment Donnell Rawlings, Adrienne Iapalucci et Steph Tolev.

Animera The Nasty Show mardi et mercredi, 21h30, au Club Soda.

Courtoisie Just For Laughs

RACHID BADOURI

L’humoriste caressait depuis plusieurs années le rêve de jouer en anglais. Après quelques expériences ici et là, le voici qui présentera à JFL un spectacle solo d’une heure uniquement dans la langue de Shakespeare.

En solo mercredi, 19h, Le Balcon. Participera aussi au Just For Laughs Awards Show vendredi, 15h, à l’hôtel DoubleTree.