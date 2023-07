LINDSAY, Jean-Marc, M.Afr.



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 17 juillet 2023, à l'âge de 97 ans et 10 mois est décédé Père Jean-Marc Lindsay, missionnaire d'Afrique (Père Blanc), fils de feu Joséphine Labrie et de feu Willie R. Lindsay. Il était originaire de Trois-Pistoles. Il a fait les études classiques au Séminaire de Rimouski et au Séminaire de Joliette.Il fut ordonné prêtre le 27 Janvier 1952. Il nous a quittés après avoir vécu 72 ans de vie missionnaire : 49 ans en Afrique (Tanzanie) et au Canada dans nos maisons de Toronto et de Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h45, en présence du corps. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il était le frère de feu Fernand Lindsay, Clerc de Saint Viateur, feu Thérèse, infirmière, feu Yolande Picard, religieuse de Jésus Marie, et de Fernande Picard, infirmière. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des parents des familles Lindsay, Doucet, Fraser, Labrie et Picard. Nous remercions sincèrement tout le personnel soignant de l'infirmerie de la Résidence Cardinal-Vachon pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Pères Blancs Missionnaire d'Afrique, 1640 rue Saint Hubert, Montréal QC H2L 3Z3, téléphone 514-849-1167 ou en ligne www.mafr.net. Des formulaires seront disponibles sur place.