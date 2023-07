Alexandre Barrette termine sa tournée «Semi-croquant» au festival Juste pour rire

Quelques jours à peine après avoir bouclé les tournages de Sortez-moi d’ici!, Alexandre Barrette s’apprête à tourner la page d’un autre chapitre professionnel avec la dernière représentation de son troisième one-man-show, Semi-croquant.

• À lire aussi: «Sortez-moi d’ici!»: le tournage de la 2e saison vient de s’achever

C’est donc après plus de quatre années (pandémie oblige) que le rideau tombera mercredi soir sur Semi-croquant. Malgré tout, Alexandre Barrette aurait été prêt à poursuivre l’aventure, applaudie jusqu’ici par près de 100 000 personnes.

«J’ai du fun comme jamais à faire ce show-là! Si la demande avait été là, j’aurais pu continuer encore longtemps; les gags traversent bien le temps, je les assume encore totalement. Mais c’est le temps de tirer la plogue; après quatre ans et demi, les diffuseurs veulent de la nouveauté. Je le comprends, ça fait partie de la game et je ne suis pas du tout amer de ça. Je suis simplement content de pouvoir le faire une fois de plus sur scène, à Juste pour rire», raconte l’humoriste.

Foule impressionnante

C’est en effet le festival Juste pour rire qui sera l’hôte de cette toute dernière représentation de Semi-croquant, Alexandre Barrette étant invité à le présenter en entier sur une scène extérieure devant laquelle sont attendus jusqu’à 20 000 spectateurs. Une foule nettement supérieure à la capacité des salles dans laquelle l’humoriste s’est produit au cours de sa tournée, mais aussi une rare occasion pour certains d’y assister gratuitement.

«C’est un buzz extraordinaire de faire ça! Je sais que mon public, c’est aussi des gens dans la jeune vingtaine. Et moi, à cet âge-là, je n’avais pas les moyens de m’acheter des billets pour aller voir des shows d’humour. Alors je suis heureux qu’ils aient une occasion de venir me voir gratuitement. Moi, dans le fond, tout ce que je veux, c’est que mon spectacle soit vu par le plus de gens possible», explique Alexandre Barrette.

Une fois cette dernière page tournée, l'humoriste entend préparer tranquillement son prochain one-man show. Son carnet de notes se remplit graduellement de matériel, d’idées de numéros et de blagues pour un éventuel quatrième tour de piste, mais l’humoriste n’a aucun échéancier pour ce prochain projet. Et il n'a pas l'intention de s'en imposer un non plus.

«J’écris de l’humour tous les jours. La scène, c’est ce que j’aime le plus, alors c’est certain que j’y retournerai. Mais je ne suis pas pressé, j’ai beaucoup de choses pour m’occuper en ce moment», avance-t-il.

Des épreuves «hallucinantes»

En effet. Car en plus d’un projet de télévision en développement et de son retour au micro de WKND le mois prochain, on pourra retrouver Alexandre Barrette aux côtés de Jean-Philippe Dion pour une seconde saison de Sortez-moi d’ici! sur les ondes de TVA, l’hiver prochain.

L’humoriste revient d'ailleurs tout juste du Panama, où s’est déroulé le tournage en compagnie de 10 nouveaux campeurs dont l’identité sera révélée ultérieurement.

«Ça s’est super bien passé! On a un casting incroyable, les épreuves sont absolument hallucinantes... Si les gens trouvaient que ça avait l’air difficile pendant la première saison, ils n’ont encore rien vu», promet-il.

Et dire qu’il avait initialement hésité avant d’en prendre les commandes.

«J’étais réticent à l’idée d’animer Sortez-moi d’ici! parce que je ne suis pas un adepte de téléréalité. Je n’en regarde aucune. Mais celle-là m’a touché parce que ce n’est pas une game psychologique où les candidats essaient de s’éliminer entre eux. Ces gens-là se côtoient deux ou trois semaines ensemble, mais ils en sortent avec une amitié pour la vie», confie-t-il.