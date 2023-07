Attaque dans une mosquée: il passera plusieurs années à l’ombre

La Cour supérieure de l'Ontario a condamné à huit ans de prison, mardi, l’auteur d’une attaque contre une mosquée de Mississauga.

• À lire aussi: Attaque dans une mosquée: un homme plaide coupable à des actes de terrorisme

• À lire aussi: Une fusillade fait quatre blessés à Mississauga

La semaine dernière, Mohammed Omar a plaidé coupable d’avoir administré une substance délétère avec l'intention de mettre la vie en danger, d’agression armée et de méfait. Il a avoué être entré dans le Centre islamique Dar Al-Tawheed, le 19 mars 2022, avec une hachette et un répulsif à ours dans l'intention de tuer les membres de la congrégation qui priaient à l'intérieur.

Le jour de ses crimes, des individus ont toutefois contrecarré ses plans en le poussant et en le retenant au sol.

La Cour a accepté la suggestion commune des deux parties, avant d’infliger la peine, selon un communiqué du Service des poursuites pénales du Canada.

Par ailleurs, Mohammed Omar devra de fournir un échantillon d'ADN. La Cour a également rendu une ordonnance d'interdiction de possession d'armes et une ordonnance enjoignant à l’homme de purger la moitié de sa peine avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle.

«La peine imposée reflète la gravité de l'infraction et la condamnation, par la société, de ce genre d'attaque, et tient compte de la reconnaissance de culpabilité, a indiqué la procureure fédérale», Sarah Shaikh.

«Nous espérons que les membres du Centre islamique ainsi que ceux de la communauté musulmane pourront maintenant commencer leur processus de guérison», a-t-elle ajouté.