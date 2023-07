Beneva demande l’aide de Québec pour un garage de véhicules électriques

L’assureur québécois Beneva demande l’appui de Québec pour l’aider à acheter des équipements spécialisés pour un garage destiné à réparer les voitures électriques plus facilement.

«Nous voulons éviter qu’à moyen terme, les impacts sur les primes d’assurance et sur l’expérience client des propriétaires de véhicules électriques ralentissent l’atteinte des cibles d’électrification du gouvernement du Québec», a expliqué au Journal Catherine Tardif, porte-parole de Beneva.

En gros, l’entreprise aimerait réduire les coûts et la durée des cycles de réparation de véhicules électriques pour éviter d’éventuelles hausses de primes d’assurance.

«Le manque d’équipements spécialisés dans les ateliers, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les coûts de réparation plus élevés et la complexité de celles-ci se traduisent par de plus longs cycles d’indemnisation et des hausses des primes d’assurance», a détaillé Catherine Tardif de Beneva.

L’Environnement sollicité

Pour son projet-pilote, l’assureur s’est inscrit au Registre des lobbyistes pour obtenir l’appui du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Québec espère toujours que deux millions de véhicules électriques soient immatriculés d’ici 2030, soit 35% des véhicules légers sur nos routes.

Le mois dernier, le gouvernement québécois a rehaussé le seuil maximal du prix de détail du véhicule admissible à une aide financière de 60 000$ à 65 000$.

Au Québec, on peut obtenir jusqu’à 7000$ de rabais pour un véhicule neuf et 3500$ pour un véhicule d’occasion.

Une aide de 600$ est disponible pour l’achat d’une borne.