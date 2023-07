DeAngelo blâme Tortorella pour son départ des Flyers

Le défenseur Tony DeAngelo entretenait une relation houleuse avec l’entraîneur-chef des Flyers, John Tortorella, ce qui a précipité selon lui son départ de Philadelphie.

Le pilote américain est reconnu pour son caractère bouillant, ce qui semble aussi être l’un des traits de personnalité de DeAngelo, dont la réputation n’est plus à faire en matière de frasques. Comme deux pôles négatifs d’un aimant, les deux hommes ne semblaient pas très proches.

«Ça fonctionnait plus ou moins entre l’entraîneur et moi. Je crois que c’est la principale raison pourquoi j’ai quitté l’équipe», a expliqué mardi au «Raleigh News & Observer» celui qui est revenu avec les Hurricanes de la Caroline sur la base d’un contrat d’un an.

DeAngelo a avoué que Tortorella et lui avaient été en désaccord sur une panoplie de sujets, mais que leurs disputes n’avaient rien de personnel. Il n’y aurait pas eu de grande effusion de colère ou de démonstration musclée d’un côté comme de l’autre.

Il y a un peu plus d’une semaine, les Flyers ont racheté la deuxième année de son contrat, le privant d’un salaire de 5 millions $ en 2023-2024. Par voie de communiqué, ils avaient ensuite lancé une flèche au joueur en indiquant avoir «eu de la misère à garder la rondelle hors de leur filet lorsque DeAngelo était sur la glace».

«En même temps, j’ai aimé jouer à Philly, si ça fait du sens, a-t-il admis. C’était l’un de mes rêves d’enfance de jouer avec les Flyers.»

Le «match» parfait?

Ainsi, revoici DeAngelo en Caroline, là où il avait remis sa carrière sur les rails après un passage tumultueux avec les Rangers de New York. Chez les «Canes», l’Américain a pu mettre derrière lui ses problèmes sur les réseaux sociaux et avec ses ex-coéquipiers.

Il avait connu l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec 51 points et un différentiel de +30 en 64 parties. Aussi, sa relation avec l’entraîneur Rod Brind’Amour était bien meilleure.

«Dès que nous avons su que ça ne fonctionnait plus [à Philadelphie], nous avons eu dans l’idée que si je devais aller quelque part, ce serait de retourner en Caroline, si possible. Je suis heureux que ça ait fonctionné», a expliqué l’ancien choix de premier tour du Lightning de Tampa Bay.

À ses premiers matchs en Caroline, DeAngelo avait été hué, mais avait finalement amadoué les partisans en demeurant discret. L’athlète de 27 ans a maintenant appris à se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que les distractions.

«Ça ne me dérange pas. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Mais j’étais heureux en Caroline et l’une des raisons pour revenir, c’est l’appréciation des partisans, de l’équipe et de l’organisation. C’était agréable et c’est agréable d’être de retour.»