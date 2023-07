Chanson jugée proviolence et raciste: une controverse payante pour le chanteur country Jason Aldean

Accusée de promouvoir la violence armée et de s’en prendre au mouvement Black Lives Matter, une chanson controversée de la vedette country Jason Aldean s’est quand même hissée à la deuxième place du palmarès Hot 100 de Billboard, et son vidéoclip a accumulé des millions de visionnements sur YouTube.

«Insulte un policier, crache-lui au visage. Piétine le drapeau, mets-lui le feu. Yeah, tu penses que tu es un dur», chante Aldean dans Try That in a Small Town, avant de recommander à ceux qu’ils dénoncent de ne pas «essayer ça dans une petite ville».

«Ici, on est capable de prendre soin de nous», ajoute-t-il, en précisant plus loin qu’il possède une arme à feu offerte par son grand-papa.

Depuis la sortie, le 14 juillet, du vidéoclip de la chanson montrant des images de manifestations, d’émeutes et un drapeau américain en feu, Jason Aldean est plongé dans la controverse.

De nombreuses personnalités ont dénoncé la chanson et la chaîne Country Music Television (CMT) a retiré le clip de ses ondes, après trois jours de diffusion. Pour plusieurs, le chanteur fait l’apologie de la violence et dénonce le mouvement Black Lives Matter.

«Je viens d’une petite ville. Même les gens des petites villes en ont assez de la violence. La promotion de la violence n’a rien d’américain», a notamment écrit Sheryl Crow sur Twitter.

Des usagers des réseaux sociaux ont aussi rappelé qu’Aldean était sur scène, à Las Vegas, en 2017, quand un tireur a ouvert le feu et tué 60 spectateurs lors d’un concert en plein air.

Popularité en hausse

Or, comme le veut l’adage, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en.

Depuis la controverse, la popularité de Try That in a Small Town a explosé: la firme Luminate, qui comptabilise l’écoute audio et vidéo en ligne, rapporte une hausse de 999% de la demande pour la chanson, de 987 000 écoutes à 11,7 millions écoutes, selon le Hollywood Reporter.

Idem au niveau des ventes, qui sont passées de 1000 à 228 000 unités, en raison du scandale.

La chanson pointe en seconde place du Billboard Hot 100, la meilleure performance en carrière d’Aldean à ce palmarès.

C’est évidemment la chanson country la plus populaire en ce moment aux États-Unis.

Pour ce qui est du vidéoclip, il compte 18 millions de visionnements sur YouTube, comparativement à 350 000 lorsque CMT l’a retiré des ondes.

«Ça va trop loin»

Jason Aldean, qui est connu pour être proche de Donald Trump et pour avoir défié les mesures sanitaires durant la pandémie de COVID-19, a balayé du revers de la main les critiques selon lesquelles sa chanson est proviolence et proracisme.

«Ces allusions ne sont pas seulement sans mérite, elles sont dangereuses. [...] Ça va trop loin», a mentionné le chanteur, dans une déclaration écrite.

Lors d’un concert à Cincinnati, il a dénoncé la culture de l’annulation et a félicité les «amateurs de musique country qui se sont unis comme jamais auparavant».