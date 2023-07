Cowboys Fringants : Karl Tremblay de retour sur scène mercredi aux Îles-de-la-Madeleine

Neuf jours après le concert émotif des Cowboys Fringants devant 90 000 personnes sur les plaines d’Abraham à Québec, Karl Tremblay remontera sur scène dans une formule plus intime aux Îles-de-la-Madeleine, mercredi soir.

Avec son ami des Cowboys, Jean-François Pauzé, celui qui lutte contre un cancer de la prostate participera à un concert de leur duo Jean-Karl à la salle des Pas-Perdus, à Cap-aux-Meules.

Jean-François Pauzé l’a confirmé dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, lundi.

«Bonne nouvelle, tout semble OK pour Karl. On devrait faire un petit concert relax de maximum deux heures. On ne jouera sûrement pas 4 heures comme on l’a déjà fait, mais on va être là et nous avons vraiment hâte de vous voir», assure-t-il.

Mardi soir, c’est Marie-Annick Lépine qui se produira au même endroit pour présenter les chansons de son projet solo.

À Rimouski la semaine prochaine

Depuis la courageuse performance de Karl Tremblay au Festival d’été, les Cowboys Fringants ont annulé des concerts à Saint-Georges-de-Beauce et Sherbrooke.

Ils avaient aussi annulé un spectacle à Alma, qui était prévu quelques jours avant leur retour sur les plaines d’Abraham.

Pour l’instant, il est toujours question que le groupe se présente aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski, le 3 août. Au cours du mois d’août, ils sont aussi attendus à Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Thurso et Drummondville.

Soutien et amour

Entre-temps, les témoignages d’amour et de soutien ne cessent d’affluer sur les réseaux sociaux et sur les scènes du Québec.

Vendredi dernier, lors du concert de Simple Plan, qui prenait la place des Cowboys Fringants à la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, le chanteur Pierre Bouvier et Érik Caouette, de 2Frères, ont repris Les étoiles filantes en duo.

Dimanche, la chanteuse Marilou a partagé une touchante reprise de Sur mon épaule, sur son compte Instagram.