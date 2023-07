Des centaines de Québécois empoisonnés chaque année par des champignons

Les Québécois s’empoisonnent par centaines chaque année avec des champignons toxiques, y compris des champignons magiques. Un médecin s’inquiète d’une hausse du phénomène depuis la pandémie qu’il attribue, entre autres, à une «banalisation» de ces substances.

«Un patient en psychose sur les champignons magiques, ça peut chambouler un département d’urgence, insiste l’urgentologue Guillaume Lacombe, spécialiste en toxicologie. Ce ne sont pas des cas nécessairement faciles à gérer.»

Le médecin, qui travaille entre autres avec le Centre antipoison du Québec, observe une hausse de signalements et d’hospitalisations pour des empoisonnements aux fongus depuis la pandémie.

Au Centre antipoison, les données avant 2020 ne sont pas disponibles, mais, depuis, on recense de 400 à 500 appels annuellement pour des expositions aux champignons. Parmi ceux-ci, environ un appel sur quatre est lié à l’exposition à la psilocybine, le nom scientifique du composé actif du champignon magique.

Des visites en psychiatrie

Ainsi, l’ouverture de la boutique illégale «FunGuyz» à Montréal, qui s’inscrit dans une hausse de la popularité de la psilocybine observée par des intervenants, «préoccupe beaucoup» le Dr Lacombe, qui estime que cela «banalise» la consommation de ces substances.

Joël Lemay / Agence QMI

En effet, en plus de pouvoir provoquer des comportements dangereux, celles-ci comportent des risques de complications, comme des psychoses toxiques.

«On en voit des jeunes ou des plus vieux qui vont être hospitalisés en psychiatrie avec des besoins de soins médicaux plus prolongés suite à l’intoxication aux champignons magiques», soulève le Dr Lacombe.

«Les pires, ce sont ceux qui ont des antécédents familiaux de schizophrénie ou de maladies mentales», précise-t-il.

Bien que certaines études vantent les bénéfices du microdosage de la psilocybine sur des troubles de santé mentale, bien des inconnues subsistent quant aux effets à long terme, notamment l’impact sur le cerveau en développement des jeunes.

«Je me méfie qu’on essaie de trouver des raisons scientifiques pour justifier cette consommation dans un contexte où on a des sociétés qui ont un bénéfice financier à vendre ces produits-là», ajoute le Dr Lacombe.

Photo fournie par Guillaume Lacombe

Un risque aussi à la cueillette

Ceux qui consomment volontairement des champignons hallucinogènes ne sont cependant pas les seuls à se retrouver empoisonnés par des fongus.

Il y a aussi les adeptes de plus en plus nombreux de la cueillette à des fins culinaires. Ceux qui s’informent mal sur les centaines d’espèces fongiques qu’on peut trouver au Québec passent souvent un mauvais quart d’heure, et développent parfois de graves complications.

«Certains champignons peuvent être associés à des cas de toxicité plus sévères. Les plus graves peuvent donner des troubles du foie, parfois allant jusqu’à l’insuffisance hépatique qui peut mener à des greffes de foie ou des décès», souligne le Dr Lacombe.

Le Cercle des mycologues amateurs du Québec remarque en effet un «engouement» pour la cueillette des champignons en forêt.

«Il y a cinq ou six ans, il y a vraiment eu une augmentation des inscriptions aux conférences et aux excursions. C’est quelque chose d’exotique et de facile d’accès», observe le président, Herman Lambert.

«Pendant la période estivale, on a beaucoup d’appels parce que c’est là que les gens vont dans la forêt chercher des champignons et, des fois, s’improviser mycologues», poursuit le Dr Lacombe, qui appelle les intéressés à bien s’informer et à s’entourer de spécialistes avant de consommer un quelconque champignon trouvé dans la nature.

Car il peut être facile, selon lui, de se tromper. «Par exemple, le gyromitre commun, qui ressemble beaucoup à une morille, peut donner des convulsions», évoque-t-il.

Signalements pour des empoisonnements aux champignons

2020: 485 appels

485 appels 2021: 526 appels

526 appels 2022: 450 appels

450 appels 2023: 256 appels (en date du 25 juillet)

Signalements pour des empoisonnements aux champignons magiques

2020: 100 cas

100 cas 2021: 105 cas

105 cas 2022: 110 cas

110 cas 2023: 67 cas (en date du 25 juillet)

Source: Centre antipoison du Québec