LEBLANC, Michel



Entouré de l'amour des siens à l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 19 juillet 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Leblanc, époux de madame Pauline Lefebvre. Il était le fils de madame Rita Loranger et de feu monsieur Marcel Leblanc. Il demeurait à Québec.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil son fils unique David; ses petits-enfants : Mélodie et Olivier Leblanc ainsi que leur mère Julie Amyot Dussault (Marc Isabel), son frère Pierre (Jocelyne Paillé), sa sœur Danielle (Alain Dion); ses belles-sœurs de la famille Lefebvre : Louise, Jocelyne (Christian Pichette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3, (418) 683-8666. https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation