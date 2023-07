Il faut se méfier d’un surcroît de négativisme

Voici le récit de ma journée du samedi 27 mai qui a débuté le matin par une promenade rue McGill, alors que je me suis fait hurler en pleine figure par un itinérant. Comme il se doit, j’ai dû faire preuve de compassion étant donné sa situation.

Un peu plus loin, un Noir s’est sorti la langue tout en faisant des mouvements de hanches et en me regardant en souriant. Bien sûr qu’il m’est impossible de répliquer, car comme je suis blanche, ça me ferait forcément passer pour raciste.

Montant dans le métro à la station Atwater, avec la belle jeunesse qu’on a aujourd’hui, une ado d’à peine 15 ans habillée comme une femme qui en a 20, s’est mise à me fixer d’un regard hostile après que son regard eut croisé le mien quand je me suis assise.

Alors que son chum était noir et qu’elle est blanche, j’ai compris qu’elle en avait conclu que j’étais contre les unions mixtes ou quelque autre paranoïa qu’une enfant de cet âge peut avoir en tête. Probablement une paumée gâtée qui vit encore aux crochets de ses parents.

J’omettrai aussi de perdre mon temps à vous décrire ma saga pour avoir essayé quatre sorties différentes à partir de la Place Montréal Trust en vue de parvenir à trouver un trottoir praticable, vu le chantier à aire ouverte qu’est devenue Montréal, grâce aux bons soins de Madame la mairesse. Cela pendant que je continue à payer mes taxes en fermant ma gueule à la vue de ma ville à son pire.

Tout ça s’est passé entre 7 h 45 et 11 h 45 ce matin-là. Je terminerai en vous disant que ce n’est pas de la compassion ni de l’ouverture que je ressens, mais plutôt une lassitude et un écœurement envers tout ce qui constitue la société de merde dans laquelle nous vivons.

France Paquette

Une chose est évidente, vous n’allez pas bien, et vous risquez de mal prendre mon commentaire. Mais je ne peux me retenir de le faire dans l’espoir que vous en tirerez profit. Ce samedi en question, il faisait un temps radieux à Montréal. Comment se fait-il que vous n’ayez pas été en mesure d’apprécier au moins cela ?

Certes, la ville de Montréal est loin d’être à son meilleur actuellement, je vous le concède. Mais peut-on en tenir rigueur à une mairesse qui, en plus des nombreux chantiers en cours, voit à ce que sa ville termine le REM dans les meilleurs délais et réfectionne les conduites d’eau souterraines pour assurer le bien-être et la protection des citoyens ?

N’oubliez jamais que la personne qu’on croise est un miroir. Elle nous renvoie, par son non-verbal, la même image que nous lui avons donné à voir par le regard qu’on a posé sur elle. J’espère que depuis ce temps vous avez réussi à retrouver un peu de paix. Ce que je vous souhaite sincèrement.