Kike Hernandez retourne avec les Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles ont rapatrié Henrique «Kike» Hernandez des Red Sox de Boston, rapportent plusieurs sources mardi après-midi.

En retour, la formation du Massachusetts met la main sur Nick Robertson et Justin Hagenman, deux lanceurs des ligues mineures.

Hernandez a disputé six saisons à L.A., de 2015 à 2020. Après avoir aidé les Dodgers à gagner la Série mondiale, il s’est joint aux Red Sox en février 2021.

«Kike» en arrache cette saison. En 86 matchs, il a obtenu seulement six circuits et 31 points produits et présenté une faible moyenne au bâton de ,222.

Depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur, le Portoricain totalise 103 circuits et 363 points produits en 1003 rencontres. Hernandez a également porté l’uniforme des Astros de Houston et des Marlins de Miami.

Les Dodgers montrent actuellement une fiche de 57-42, ce qui leur confère le premier rang dans la section Ouest de la Ligue nationale, quatre matchs devant les Diamondbacks de l’Arizona (54-47) et les Giants de San Francisco (54-47). Les Sox sont quant à eux bons derniers dans l’Est de l’Américaine, à égalité avec les Yankees de New York, avec leur dossier de 53-47.