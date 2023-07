La gouvernance élastique du fond de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a fait preuve, selon moi, d’une gouvernance élastique en annonçant le nouveau prix de l’action du Fonds trois semaines avant que son conseil d’administration (CA) approuve les états financiers audités qui déterminent le nouveau prix de l’action du Fonds FTQ.

Le prix révisé de l’action du Fonds FTQ a été annoncé et commenté par la PDG Janie C. Béïque le 23 juin dernier alors que les états financiers audités déterminant ledit prix ont été approuvés par le CA le 13 juillet. L’audit de ces états financiers consolidés au 31 mai 2023 a été effectué par les firmes comptables Deloitte et Raymond Chabot Grant Thornton, et signé également le 13 juillet.

Bon an mal an, le Fonds FTQ a toujours divulgué le prix révisé de son action après l’adoption par son conseil d’administration des états financiers audités par les vérificateurs indépendants. Le prix de l’action du Fonds est révisé deux fois par année, en fonction des états financiers audités au 30 novembre et au 31 mai de chaque exercice financier, lequel s’échelonne du 1er juin au 31 mai de chaque année.

J’ai demandé au Fonds FTQ : « Quelles sont les raisons qui expliquent cet accroc à la procédure normale de la divulgation du prix de l’action ? »

Réponse de la porte-parole du Fonds FTQ, Frédérique Lavoie-Gamache : « Comme mentionné à votre collègue, nos états financiers sont publiés dans les délais réglementaires prévus par l’AMF et dans le respect de nos obligations. Nous ne commenterons pas davantage la situation. »

J’ai rétorqué : « Je ne parle pas de la publication mais de l’officialisation des états financiers. Donc vous affirmez que vous aviez le droit d’officialiser vos états financiers par les auditeurs et votre conseil d’administration après la publication officielle du prix de l’action ? »

Réplique de Mme Lavoie-Gamache : « Oui, je confirme. »

Ah bon ! Pourtant, selon l’article « 8,3 Quel est le prix d’émission, de rachat ou d’achat de gré à gré des Actions ? » du prospectus, il est écrit : « Cette valeur est déterminée sur la base de l’actif net par Action audité conformément aux principes de comptabilisation et d’évaluation des Normes internationales d’information financière (IFRS). Cette valeur est auditée conjointement par deux cabinets d’auditeurs indépendants. »

Inusité

Convenons que c’est quand même particulier de voir le Fonds FTQ annoncer le nouveau prix officiel de son action avant que la valeur en question soit officiellement auditée par l’entremise des états financiers audités !

Réplique de la porte-parole du Fonds FTQ : « La valeur de l’action est basée sur l’actif net audité des états financiers et le CA a adopté le prix de l’action audité juste avant l’annonce du 23 juin. Le 13 juillet, les états financiers complets audités ont été approuvés. Ceux-ci incluaient les notes complètes qui n’étaient pas nécessaires pour calculer la valeur auditée de l’action. »

Cela dit, il me semble que la logique voudrait que le prix de l’action soit approuvé après l’approbation des états financiers audités qui fixe ledit prix de l’action audité. Non ?

Pourquoi suivre cette « logique » ? Parce que :

Un, le Fonds de la FTQ a 765 000 actionnaires, lesquels sont propriétaires d’un actif de 18,4 milliards de dollars.

Deux, à chacune des deux révisions de prix par exercice financier, des actionnaires achètent des actions et d’autres sortent du Fonds, et ce, à coup de centaines de millions de dollars par exercice.

Trois, le prix de l’action du Fonds FTQ compte pour 30 % du prix des parts des fonds communs FlexiFonds que vend le Fonds FTQ sur le marché des fonds communs.

Fondaction, lui, exemplaire

Du côté de l’autre important fonds de travailleurs, Fondaction, les étapes « logiques » ont été suivies à la lettre.

L’annonce du prix révisé de l’action de Fondaction a été effectuée le 22 juin, alors que les états financiers audités au 31 mai avaient été déposés et approuvés préalablement par le conseil d’administration.

L’audit de ces états financiers par la firme Deloitte avait été signé le 21 juin.