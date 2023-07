La saison des bleuets est lancée au Lac-Saint-Jean

La saison des bleuets débute un peu plus tôt qu'à l'habitude, au Lac-Saint-Jean, en raison des conditions météo qui ont été idéales ces dernières semaines.

De la pluie, un peu d’humidité et suffisamment de chaleur ont permis de favoriser la pousse du petit fruit. La cueillette risque d’être bonne, tout comme en 2022, ou plusieurs producteurs avaient connu une saison record.

À la bleuetière du Cap Bleu de Saint-Honoré, au Saguenay, les feux de forêt ont étonnamment donné un coup de pouce pour préserver les champs.

«Quand il y a eu la grosse période de chaleur, la bleuetière était en fleurs, puis c'est drôle à dire, mais la fumée des feux de forêt, ça nous a aidés. Le soleil n'était pas direct sur les plans donc on aurait pu perdre nos fleurs et on n’a rien perdu en fin de compte», a expliqué le propriétaire de l’endroit, Denis Lapointe.

Mais tous n'ont pas la même chance. Les conditions varient d'une bleuetière à l'autre. Le Lac-Saint-Jean a droit à un début de saison hâtif. Pour le Saguenay, il faudra attendre encore un peu.

«On a eu différentes périodes climatiques au cours des derniers mois. Certains secteurs ont eu de la grêle, d'autres du gel des fleurs et même des bourdons, donc ça va être assez variable d'un secteur à l'autre», a dit le directeur général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, Gervais Laprise.

Les prix à la livre, eux, seront fixés par l'industrie dans les prochains jours. Mais on sait déjà qu’ils ne seront pas extraordinaires. Heureusement, il reste un peu de bleuets de l’an dernier dans les congélateurs des industriels.

À la Chocolaterie des Pères Trappistes, la production des fameux bleuets enrobés dans le chocolat a commencé. L'entreprise profite déjà de l'abondance des bleuets qui ont un petit goût sucré cette année.

«On a beaucoup de bleuets qui sont mûrs dans les champs contrairement aux autres années où ça débute plus tôt. Les gens peuvent ramener de bonnes quantités, donc notre saison commence sur les chapeaux de roues cette année. Les gens peuvent ramasser au moins 25 à 50 % de bleuets de plus qu'à l'habitude à la même date», a remarqué le directeur de l’usine, Joël Lavoie.

Et à ceux qui attendent avec impatience le début de la saison de l'auto-cueillette, il faudra patienter pendant encore près de deux semaines au Saguenay, pour laisser le petit fruit bleu mûrir encore un peu.