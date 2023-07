La sécurité et le respect du milieu en tout temps

Une des périodes de vacances les plus achalandées vient tout juste de débuter au Québec. Les sentiers devraient être mis à contribution intensivement alors que plusieurs amateurs de quad vont en profiter pour pratiquer leur loisir favori. Il faut toujours le faire en respectant les mesures de sécurité essentielles, les milieux naturels et les terres privées qui sont disponibles.

Malheureusement, il y a des accidents mortels en VTT. La cause majeure est le non-port du casque, malgré toutes les campagnes de sensibilisation. Cette simple protection peut vous sauver la vie. Dans le cas des autoquads, l’habitacle procure un faux sentiment de sécurité. Lorsqu’il y a renversement, la tête peut subir des chocs importants, entraînant des blessures graves. Lors du dernier congrès de la FQCQ, un responsable de la Sûreté du Québec m’expliquait que c’est un véritable fléau. Dans la majorité des accidents, le non-port du casque est la cause de blessures graves et de décès.

Il faut porter un équipement de protection : des gants, de bonnes chaussures qui cachent les chevilles et des lunettes de protection pour les yeux. Il est aussi préférable de porter un chandail à manches longues pour éviter les petites blessures ou égratignures sur les bras. Pour certains, cela peut paraître banal, mais, en agissant de la sorte, vous diminuez de beaucoup les risques de blessures. On roule souvent dans les hautes herbes ou en milieu forestier. Les branches sont omniprésentes.

Vous devez toujours avoir avec vous les papiers officiels, comme votre permis de conduire, votre preuve d’assurances (responsabilité civile de 1 million $ au minimum) et autres.

PAPIERS ET MILIEUX

Vous pourriez devoir les présenter à un agent de surveillance de sentiers ou à un policier patrouilleur. Il vous faut aussi votre contrat de location ou une preuve que le véhicule que vous utilisez vous a été prêté par quelqu’un si le véhicule utilisé n’est pas le vôtre. L’âge légal pour conduire un véhicule en sentiers est de 16 ans. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent suivre une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude, délivré par la Fédération québécoise des clubs quads.

Si vous traversez un chemin public ou si vous y circulez, il vous faut un permis de conduire conventionnel ou encore un permis de conduire de cyclomoteur, de tracteur de ferme ou d’apprenti conducteur.

Il faut rester dans le sentier afin d’éviter d’endommager le milieu ou encore de risquer de mettre en péril les droits de passage. Si vous circulez en forêt librement, respectez des sites comme les tourbières, les milieux humides, les berges des cours d’eau ou encore les rivières : il ne faut pas que le quad ou l’autoquad devienne un outil de destruction du milieu.

Ces véhicules sont de gros jouets. Il faut avoir conscience que ces derniers peuvent être dangereux s’ils ne sont pas utilisés dans les règles de l’art. Laisser des jeunes ou des gens inexpérimentés partir seuls à l’aventure peut tourner au drame. En tant que quadistes expérimentés, nous avons la responsabilité de nous assurer de la sécurité de tous.

Le monde du quad évolue rapidement. Il est en voie de devenir une activité reconnue comme activité touristique et économique de premier plan. L’avenir de la pratique est entre les mains de tous les quadistes. Bonnes randonnées.

Nouvelle gamme très intéressante chez BRP

Photo fournie par BRP

Lancés par BRP dans la catégorie Outlander, les nouveaux modèles de quad répondent à un segment du marché où cette compagnie n’était pas.

« Ces véhicules ont un nouveau moteur, un nouveau châssis et même l’esthétique est différente, d’expliquer Robert Gingras, responsable des ventes terrestres chez Adrénaline Sports. On peut maintenant offrir des véhicules performants pour moins de 10 000 $. »

Cette nouvelle série s’adresse plus aux chasseurs, aux pêcheurs et aux travailleurs agricoles, une première chez BRP.

« Le moteur est monocylindre. Il dégage beaucoup moins de chaleur. Le nouveau châssis est beaucoup plus rigide. Plusieurs revues américaines mentionnent que c’est le meilleur châssis jamais conçu. Pour avoir essayé ces véhicules souvent dans des conditions de travail extrêmes, je peux affirmer qu’ils répondent très bien aux attentes. »

La gamme devrait d’ailleurs s’agrandir sous peu. « Nous en aurons un aperçu lors de la présentation du mois d’août. Il ne faut surtout pas croire que pour diminuer les prix, la compagnie a décidé de baisser la qualité du produit. Cette nouvelle ligne répond aux exigences de qualité que BRP a toujours mises de l’avant », conclut Robert Gingras.