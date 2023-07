Le talent de Kaepernick louangé par des vedettes de la NFL

Colin Kaepernick rêve encore à un retour dans la NFL.

Dans le cadre d'une promotion pour Nike, l'ancien quart-arrière des 49ers s'est entraîné avec plusieurs vedettes, dont Derrick Henry des Titans et CeeDee Lamb des Cowboys.

À l'écart du jeu depuis six saisons, l'Américain s'entraîne encore sur une base régulière afin de tenter un retour dans le circuit Goodell. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les joueurs de la NFL qui captent les passes de Kaepernick sont impressionnés par le niveau de jeu du quart.

«Son bras est un canon, il pourrait jouer un autre six ans» a déclaré Kendrick Bourne des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. «Il a vraiment un bon bras et il lance toujours le ballon à la bonne place, il rend le jeu plus facile pour nous», a renchéri Jaylen Waddle des Dolphins de Miami.

Le dernier match de Kaepernick dans la NFL remonte à la saison 2016. Il a été l’un des instigateurs du mouvement de protestation contre la brutalité policière en s’agenouillant durant l’hymne national.