Coupe du monde féminine: l’équité salariale allège les Américaines

Les Canadiennes se battent pour obtenir l’équité salariale avec les hommes. Les Américaines l’ont et ça contribue à leur succès.

C’est du moins ce que l’attaquante Alex Morgan a déclaré mardi. En marge de la Coupe du monde de soccer féminin, elle a mentionné que l’équipe se sentait libérée après avoir obtenu l’équité salariale avec leurs pairs masculins.

«Ne plus avoir de distractions comme devoir nous battre pour l’égalité des salaires et des conditions de travail nous fait nous sentir vraiment bien. Cette fois, nous n’avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit sauf du terrain.

«J’espère que ce sera bientôt le cas pour toutes les joueuses internationales à travers le monde», a déclaré la joueuse de 34 ans.

Long combat

Les Américaines ont vécu un véritable chemin de croix avant d’enfin obtenir l’équité salariale.

Les joueuses, menées par Morgan, Megan Rapinoe et Carli Lloyd, ont déposé une plainte contre la Fédération américaine de soccer pour discrimination salariale il y a déjà plusieurs années.

S’en est suivi un long combat qui a connu son dénouement en mai 2022 quand une entente pour une nouvelle convention collective a été annoncée.

Celle-ci fait en sorte que les équipes masculine et féminine se partagent désormais équitablement la dotation financière reliée à la Coupe du monde, peu importe le sexe.

Bon travail

«La Fédération américaine a fait un excellent travail en nous donnant son appui, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de fédérations ailleurs dans le monde», a noté Morgan.

Il faut comprendre que les montants distribués lors des tournois masculin et féminin ne sont pas les mêmes. Pour le Mondial féminin de 2023, les bourses ont triplé par rapport à celles de 2019 et s’élèvent à 152 M$ US (200,7 M$ CA).

Pour les hommes, en 2022, ce sont 440 M$ US (580,9 M$ CA) qui ont été distribués aux équipes. Les Américains ont empoché 13 M$ US (17,2 M$ CA) en atteignant les huitièmes de finale.

Pendant ce temps, de nombreuses autres équipes nationales féminines doivent encore encaisser moins que leurs compatriotes masculins. Les Canadiennes ont d’ailleurs fait quelques jours de grève plus tôt cette année afin de faire avancer leur dossier.