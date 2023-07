Les visiteurs de retour en grand nombre à Sainte-Anne-de-Beaupré un an après la visite du pape

Un an après la visite du pape François, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré s’anime de nouveau au rythme des célébrations entourant la neuvaine et la fête de Sainte-Anne.

«Il y a un peu plus de touristes, il y a un peu plus de pèlerins, on le revoit ça. C’est sûr qu’on a eu un grand manque pendant la pandémie... Est-ce que c’est l’après-pape? Peut-être, on se plaît à le dire», affirme Assunta Bouchard, membre de l'administration du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Les visiteurs sont nombreux et viennent parfois de loin, il y a notamment «beaucoup de Mexicains», pour voir la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Des milliers de membres des nations autochtones se sont également déplacés.

La boutique de souvenirs, quant à elle, enregistre des ventes record.

Notoriété

Bien des curieux s’arrêtent devant la chaise où le Saint-Père s’est assis durant les célébrations lors de son passage à la basilique, le 28 juillet 2022, qui a été mise en valeur, près du chœur de l’église.

Pour Mme Bouchard, il ne fait pas de doute que le passage de ce haut dignitaire de l’Église ajoute à la notoriété du lieu de culte.

«C’est sûr, comme Jean-Paul II [en 1984, NDLR]. Jean-Paul II était venu prier devant la bonne Sainte-Anne, mais le pape François, c’est la première fois dans toute notre histoire qu’un pape célébrait dans notre église.»

Malgré cet intérêt, les commerçants du centre-ville dressent un bilan en demi-teinte des retombées jusqu’à présent.

«Il y a un bon roulement, mais c’est quand même tranquille contrairement aux années passées», dit Cynthia Hovington, gestionnaire du camping Domaine Sainte-Anne. Elle note tout de même que «c’est sûr que là, on est dans nos plus grosses journées d’occupation depuis le début de la saison.»

«En tant que débutante et nouvellement ouverte, je m’attendais à plus d’achalandage [cette saison-ci], mais là, on voit depuis, je dirais jeudi passé, plus de gens ici dans le cœur de Sainte-Anne», indique de son côté Hélène Cloutier, qui a ouvert la boutique Mamzelle Choses il y a deux mois.

Plusieurs facteurs

Gabrielle Pilotto, propriétaire du café Apollo, parle d’une affluence bienvenue, qui s’ajoute à celle de la période estivale et des festivals. La nouvelle navette fluviale amène aussi son lot de visiteurs.

«Il y a quand même une couple de facteurs qui font qu’il y a plus de gens. Il y a plus de commerces aussi. [...] C’est nos meilleures semaines», dit-elle.

Un an après la grande visite du chef de l’Église catholique au Canada, le maire, Jacques Bouchard, croit également que le jeu en valait la chandelle.

«Au niveau de la visibilité, on est rendu avec une visibilité internationale. À partir de là, c’est sûr qu’on a beaucoup de gens de l’extérieur qui sont venus nous voir cette année.»

Bon an, mal an, entre 600 000 et 800 000 visiteurs s’arrêtent à Sainte-Anne-de-Beaupré, selon l’élu.