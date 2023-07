15e homicide à Montréal: la victime connue pour des problèmes de santé mentale

L’homme de 42 ans poignardé à mort lundi soir dans le Mile-End, à Montréal, souffrait de schizophrénie et de divers problèmes de santé mentale depuis de nombreuses années.

La victime dans cette mystérieuse affaire est Biplobe Dash, une personne sans domicile fixe qui vit dans les rues de la métropole depuis 2014.

C’est un passant qui a découvert la victime agonisante et gémissant de douleur, vers 22h45, dans un secteur boisé situé à l’angle de la rue du Laos et de l’avenue Henri-Julien.

Trop tard

Le témoin a immédiatement contacté le 911 et les services d’urgence sont arrivés rapidement sur les lieux.

Or, il était déjà trop tard pour la victime, qui a succombé à ses blessures sur place. Son décès a été constaté sur les lieux, a confirmé la police de Montréal. Une tente dans laquelle se trouvaient ses effets personnels a été découverte à proximité de M. Dash. Celle-ci fut passée au peigne fin par l’identité judiciaire, tout comme l’entièreté de la scène de crime.

Une autopsie sera pratiquée sur son corps afin de connaître la cause exacte du décès et tenter de déterminer avec quel type d’objet tranchant on l’a poignardé à mort. Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée et l’arme du crime n’a pas été retrouvée.

Soins forcés

Biplobe Dash souffrait d’importants problèmes de santé mentale, et ce, depuis de nombreuses années.

En 2017, un jugement avait été rendu par la Cour supérieure afin qu’il soit traité contre son gré par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, notamment pour sa schizophrénie et ses hallucinations. En plus de devoir résider dans une ressource d’hébergement autorisée, la Cour lui avait ainsi ordonné de se médicamenter et de suivre les traitements recommandés par son équipe de soins. Selon les documents consultés par Le Journal, M. Dash a toujours nié et minimisé la sévérité de sa maladie.

Le quadragénaire était d’ailleurs en attente de deux procès pour des dossiers d’agressions armées, de vol et de menaces. Selon nos sources, lors de récentes audiences devant le juge, l’homme tenait des propos décousus et semblait instable.

Il s’agit du 15e homicide à survenir sur le territoire montréalais depuis le début de l’année.