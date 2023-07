Meurtre d’une fillette en 1975: un ancien pasteur avoue son crime

Un ancien pasteur américain a été arrêté près de 50 ans après avoir prétendument kidnappé une fillette avant de la tuer en Pennsylvanie.

«La justice n'a pas de date d'expiration. Qu'un crime ait eu lieu il y a 50 ans ou il y a cinq minutes, les habitants du Commonwealth peuvent être sûrs que les forces de l'ordre ne se reposeront pas tant que justice ne sera pas rendue. Cette affaire a été enquêtée par des générations de détectives, et ils ont tous une dette de gratitude pour ne jamais abandonner», a déclaré le lieutenant Jonathan Sunderlin de la police de l'État de Pennsylvanie dans un communiqué de presse.

La petite Gretchen Harrington avait seulement huit ans lorsqu’elle a disparu en août 1975. Ses ossements ont été retrouvés quelques mois plus tard – en octobre – au Ridley Creek State Park.

Le principal suspect depuis le début de cette affaire, David Zandstra, 83 ans, a finalement été arrêté après que la police a recueilli le témoignage d’un témoin clé. Il s’agit de la meilleure amie de la fille de l’accusé. Cette dernière aurait d’ailleurs indiqué dans son journal intime de l’époque qu’elle croyait que David Zandstra était probablement le coupable.

Après avoir initialement nié avoir vu la victime le jour de sa disparition, l’ancien pasteur a avoué lui avoir offert un «lift» et l’avoir emmenée dans un terrain boisé non loin.

«L'accusé a déclaré qu'il avait garé la voiture et a demandé à la victime d'enlever ses vêtements. Lorsqu'elle a refusé, il l'a frappée à la tête avec un poing. La victime saignait et il la croyait morte. Il a tenté de dissimuler son corps et a quitté les lieux», a précisé le bureau du procureur du district du comté de Delaware par voie de communiqué.

David Zandstra fait désormais face à des accusations de meurtre au premier, second et troisième degré ainsi que d’enlèvement et de possession d’un instrument du crime.

«Ce crime odieux a changé à jamais une famille et une communauté. Je peux enfin vous annoncer aujourd’hui que son assassin [...] a admis son crime. La justice a mis du temps à venir, mais nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir enfin donner une réponse à la communauté», a déclaré le procureur au dossier, Jack Stollsteimer.