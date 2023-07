Offrez-vous un maquillage virtuel sur Teams

À la maison ou au bureau, le travail à distance et les conférences en ligne font partie des nouvelles habitudes. Et c’est aux centaines de millions d’utilisateurs de Teams que cette nouvelle application de maquillage virtuel s’adresse.

La société Maybelline permet aux utilisateurs de l’application de vidéoconférence Teams de Microsoft d'ajuster leur style personnel rapidement et facilement au sein d'une réunion en ligne.

Les looks de maquillage virtuels permettent aux utilisateurs d'essayer différents styles, ce qui leur donne plus de possibilités de s'exprimer au travail.

12 styles

Développée en collaboration avec l'Institut Geena Davis dans le but de représenter une population large et diversifiée, l'application Maybelline Beauty propose aux utilisateurs 12looks uniques. Ces derniers peuvent choisir parmi différentes couleurs de maquillage numérique et effets de flou, choisir de visualiser un aperçu, puis appliquer le look de leur choix.

Appuyé par l'intelligence artificielle

L'application Maybelline Beauty dans Teams utilise une fonctionnalité alimentée par l'IA (intelligence artificielle) de Modiface, une technologie de réalité augmentée pour l'industrie de la beauté appartenant au géant L'Oréal, la société mère de Maybelline.

L'IA de Modiface identifie plus de 70 points du visage de l'utilisateur pour créer une «carte virtuelle» qui permet l'application transparente des filtres numériques.

Voici comment faire:

Lancez Microsoft Teams Cliquez sur Effets vidéo et recherchez l’onglet Maybelline Essayez les 12 maquillages Choisissez votre préféré et rejoignez la réunion!

Si vous avez déjà commencé une réunion et que vous souhaitez choisir un look: