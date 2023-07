Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 26 juillet qui valent le détour.

Coupe du monde féminine : Canada c. Irlande

AFP

Le Canada aurait besoin d’une victoire pour se réconforter, après son match nul peu convaincant face au Nigéria. En Coupe du monde, son palmarès n’est pas très reluisant face à des nations européennes. L’unifolié a perdu 12 de ses 14 matchs contre elles, signant sa seule victoire en 2015, face à la Suisse. L’Irlande effectue ses débuts historiques dans cette compétition, mais ses joueuses ont été rapidement ramenées sur terre par les co-hôtes, les Australiennes, à leur premier duel. Ayant perdu 1 à 0, les Irlandaises seront, comme les Canadiennes, à la recherche d’un premier but. Les «Rouges» ne doivent pas échapper cette rencontre.

Prédiction: Victoire du Canada – 1,71

Leagues Cup : CF Montréal c. D.C. United

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

La victoire de 3 à 2 aux tirs au but contre les Pumas a contenté le CF Montréal, qui a eu chaud. Faut-il rappeler que l’équipe mexicaine a créé l’égalité en marquant deux fois dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps? Le Bleu-Blanc-Noir s’en est sorti avec deux points, et une victoire peut désormais les assurer de terminer au premier rang de leur groupe. Le D.C. United est une équipe qui a déjà gagné au Stade Saputo plus tôt cette saison. Ce match remontait toutefois à avril, et le CF Montréal connaissait alors une très mauvaise séquence. Avec une bonne ambiance à la maison, la troupe d’Hernan Losada pourrait continuer de progresser dans cette Leagues Cup.

Prédiction : Victoire du CF Montréal – 2,30

Leagues Cup : Union de Philadelphie c. Queretaro FC

Getty Images via AFP

Si le CF Montréal venait à sortir de la phase de groupes, il pourrait retrouver un rival de la Major League Soccer (MLS), l’Union de Philadelphie. Depuis cinq ans, la formation de la Pennsylvanie est la plus stable de l’Association de l’Est. Elle figure au troisième rang du classement, loin devant Montréal (10e). L’Union peut aussi s’assurer d’une place au tour suivant, lui qui a battu Tijuana 3 à 1 samedi dernier. Queretaro a connu un début de saison horrible en 2022, durant la phase d’ouverture du championnat mexicain, et s’est ensuite tenu en milieu de peloton durant la clôture. Philadelphie ne devrait avoir aucun problème à se défaire de ce club.

Prédiction: Victoire de l’Union de Philadelphie – 1,65