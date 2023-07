Plus de soleil et moins de cirque!

ECHO est le spectacle de tournée le plus rafraîchissant du Cirque du Soleil depuis des lustres.

C’est aussi le plus simple, le plus poétique, le plus fascinant et le plus fin de tous ceux que j’ai vus depuis des années sous le grand chapiteau installé dans le Vieux-Port de Montréal.

ECHO est un plaisir pour l’œil. C’est aussi une irrésistible évasion dans un univers de féérie et de poésie bon enfant. Il reste des acrobaties presque inimaginables, des sauts périlleux qui menacent de vous faire sauter le cœur, mais l’ensemble du spectacle du «nouveau» Cirque du Soleil est douillet et confortable. Il nous garde néanmoins sur le bout de nos sièges, éblouis mais prêts à bondir aux prouesses des artistes ou à la transformation magique d’un décor qui ne semble à priori qu’un cube gigantesque.

Quelle mouche a donc piqué la direction pour que le Cirque du Soleil se livre à une pareille transformation de ses spectacles? De ce spectacle-ci en particulier?

Ce n’est pas sans amertume que les aficionados du cirque créé par Guy Laliberté et Daniel Gauthier il y a déjà quarante ans ont vu l’entreprise plonger et presque sombrer au début de la pandémie. La plupart de ses 4600 employés furent mis à pied, les ateliers et le siège social de Montréal se vidèrent. Le cœur gros, les Québécois ont cru devoir faire le deuil de ce fleuron dont ils avaient fait leur fierté et qui leur semblait le plus grand succès du Québec inc.

DANIEL LAMARRE LAISSÉ SEUL

Guy Laliberté, l’âme même du Cirque, l’avait déserté pour une île du Pacifique, emportant dans son grand baluchon quelques centaines de millions. Il laissait Daniel Lamarre, l’ancien publicitaire et grand patron de TVA, en charge de son jouet. Lorsque frappa la pandémie et que tomba abruptement le rideau sur les dizaines de spectacles du cirque à travers le monde, on ne donnait presque rien pour la peau d’une entreprise qui valait jusque-là une fortune colossale.

Avec ECHO, la créativité et la folie qui avaient été à l’origine des succès du Cirque du Soleil sont tout à coup revenues. À qui doit-on leur retour? C’est encore un peu mystérieux, mais il semble que l’on doive en partie cette transformation à deux femmes, l’une dans la jeune soixantaine et l’autre dans la trentaine avancée, Linda Ong et Sarah Unger.

UNE SOCIÉTÉ APPELÉE «CULTIQUE»

Les deux ont créé une bizarre de petite société qu’elles ont appelée Cultique. Elles se définissent comme des «analystes culturelles». On pourrait même les appeler «prophètes», puisqu’elles se prétendent capables de prédire les goûts et les tendances en matière de culture avant même qu’ils ne se précisent. «Quand un sondage révèle une tendance, disent-elles, il est déjà trop tard pour réagir.»

Ni l’une ni l’autre ne furent impliquées directement dans la conception du spectacle ECHO. Leur seul mérite est d’avoir insufflé au Cirque du Soleil un nouvel esprit afin qu’il puisse attirer une clientèle plus jeune. Jusqu’à ces derniers temps, la moyenne d’âge des habitués du Cirque du Soleil était de 42 ans, mais ses auditoires étaient surtout composés de gens plus âgés ayant amené aux spectacles leurs petits-enfants.

Pour renverser cette tendance et rajeunir l’auditoire, la stratégie des patronnes de Cultique est simple: «Moins de cirque et plus de soleil»! Si le spectacle ECHO en est une application significative, l’avenir du Cirque du Soleil est assuré.