Photo fournie par Place Ste-Foy

Donner ses vêtements usagés au même endroit où l’on se procure de nouvelles pièces chaque saison, voilà le pari que fait Place Sainte-Foy avec l’implantation de son nouveau programme SECONDE VIE. Celui-ci arrive en même temps qu’une installation temporaire sous forme de structure muséale prenant place dans la cour centrale (photo) du centre commercial, offrant un aperçu en images de l’exposition sur l’urgence climatique Pour demain, présentée au Musée de la civilisation depuis le 14 juin dernier. Abordant cinq grands thèmes, soit la biodiversité, l’agriculture, la consommation, la construction et l’énergie, l’exposition écoresponsable propose de plonger dans un futur plus radieux à travers les œuvres. L’exposition sera aussi l’occasion pour Place Sainte-Foy d’informer sa clientèle sur les gestes verts qu’elle pose au quotidien. Pour saluer le geste de donner, des laissez-passer pour assister à l’exposition Pour demain au Musée de la civilisation seront offerts aux premières personnes qui feront un don de vêtements.

Le Brézé en cale sèche !

Photo fournie par Nelson Boisvert de GEO-360

Suspendue à la voûte de l’église de Notre-Dame-des-Victoires (la plus ancienne église de la Nouvelle-France) depuis 1955, la maquette du bateau Brézé, offerte ex-voto (donnée ou placée en accomplissement d’un vœu ou en remerciement) par le Marquis de Tracy afin de souligner sa traversée de l’Atlantique et celle d’une partie du régiment de Carignan-Salières sans encombre, en 1665, a quitté ce lieu historique (photo) pour des fins de restauration et de rénovation. Cette réplique du bateau Brézé avait été retrouvée dans les décombres de la basilique cathédrale de Notre-Dame-des-Victoires à la suite du siège de Québec en 1759 et ensuite conservée au Séminaire de Québec. Restaurée de 1947 à 1954 par Clovis Plamondon (fondateur de la Société historique de Québec), elle était suspendue dans l’église depuis 68 ans (photo). Les spécialistes du Centre de conservation du Québec, dont la réputation est internationale, procéderont à une analyse et à une expertise minutieuses. C’est Yves Garneau, de Québec, qui a agi à titre de chargé de projet pour la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Québec. On lui doit aussi la réalisation de la restauration de la croix de la procession, du calice et de la patère de saint Monseigneur François de Laval (qui ont servi lors de la visite du pape François en juillet 2022) ainsi que la restauration du tombeau de l’historien national François-Xavier Garneau, désigné personnage historique national du Canada ainsi que du Québec.

Ça brasse chez Maltco

Photos fournies par Maltco

Depuis sa création en 2019, la Brasserie Maltco (Marché Jean-Talon de Québec) ne cesse de développer de nouveaux produits et de créer de précieuses collaborations. L’année 2023 de l’entreprise de Québec sera marquée par la venue de nouveaux formats pour certains de ses produits, de nouvelles saveurs de seltzers, d’un élargissement des services de cobrassage et du lancement d’un partenariat avec la réputée distillerie de Québec, Stadaconé. Depuis ses débuts, la Brasserie Maltco offre à sa clientèle un seul format de canette, soit le format de 473 ml. Afin de satisfaire le plus large éventail de consommateurs, les brasseurs de plaisir ont décidé d’accroître leur offre et proposent maintenant aux amateurs de bières une caisse mixte de 12 canettes de 355 ml de leurs trois produits vedettes : la Sacripante, la Tannante et la Fraîchier (photo). Par ailleurs, les amateurs des mythiques produits de la Distillerie Stadaconé seront ravis d’apprendre que les tablettes des supermarchés seront bientôt garnies d’une Sungria Rouge et d’une Sungria Blanche (photo). Après le succès fracassant de la Gingria, qui se retrouve exclusivement à la SAQ, les deux entreprises de Québec ont décidé d’unir leurs connaissances et d’offrir une version alcomalt de cette boisson désaltérante.

Anniversaires

Photo fournie par Salut Bonjour

Gino Chouinard (photo), animateur de l’émission Salut Bonjour (SB) à TVA, 56 ans... Lynda Lemay, auteure-compositrice-interprète, 57 ans... Dominique Cheney, chef cuisinier (Momento) à Québec, 63 ans... Denis Coderre, ex-maire de Montréal (2013-2017), 60 ans... Charles Lafortune, comédien et animateur télé, 54 ans... Matt LeBlanc, acteur de télé et de cinéma, 56 ans.

Disparus

Photos d’archives

Le 25 juillet 2022 : Paul Sorvino (photo), 83 ans, acteur et réalisateur américain et père de l’actrice Mira Sorvino, qui s’est spécialisé dans des rôles de bandits et de policiers, comme celui de Paul Cicero dans Les affranchis (Goodfellas)... 2021 : Henri Vernes, 102 ans, écrivain belge, père de Bob Morane, le héros d’une série de plus de 200 romans... 2020 : Eddie Shack, 83 ans, ancien attaquant des Maple Leafs de Toronto. Il a aussi joué pour les Rangers, les Bruins, les Sabres, les Kings et les Penguins... 2020 : Peter Green, 73 ans, guitariste cofondateur du célèbre groupe britannique Fleetwood Mac... 2019 : Hugo Santillan, 23 ans, boxeur argentin... 2018 : Sergio Marchionne, 66 ans, industriel et homme d’affaires italien, naturalisé canadien, administrateur délégué du Groupe Fiat et président de Ferrari de 2004 à 2018... 2017 : Michael Johnson, chanteur-compositeur-interprète country et folk américain (Bluer Than Blue)... 2016 : Dwight Jones, 64 ans, basketteur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1972... 2014 : Carlo Bergonzi, 91 ans, ténor italien... 2013 : Bernadette Lafont, 74 ans, actrice française... 2012 : Greg Mohns, ancien entraîneur dans la CFL... 1984 : Big Mama Thornton, 57 ans, grande chanteuse de blues... 1984 : Bryan Hextall, 70 ans, joueur des Rangers de New York (LNH) de 1936 à 1948... 1997 : Ben Hogan, 84 ans, un des plus grands champions de l’histoire du golf... 1973 : Louis-Stephen Saint-Laurent, 91 ans, ancien premier ministre libéral du Canada.