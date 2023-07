Remaniement: Justin Trudeau ne peut pas manquer son coup

Mercredi matin, le premier ministre va procéder à un remaniement ministériel majeur.

Si on se fie à toutes les rumeurs qui circulent présentement à Ottawa, on peut même se demander si Justin Trudeau ne va pas changer la majorité des membres de son cabinet.

Manifestement, M. Trudeau sent qu’il a besoin d’amener du sang neuf dans son équipe. Après presque huit années au pouvoir et deux ans depuis la dernière campagne, le brassage de cartes qui aura lieu, mercredi, est plus que nécessaire.

Chrystia Freeland?

Parmi les éléments à surveiller, il faudra garder un œil sur Chrystia Freeland. Tout semble indiquer qu’elle va rester dans le même rôle, mais on ne sait jamais.

Si Mme Freeland perd le ministère des Finances, il sera extrêmement difficile pour elle de rester au cabinet.

Dans le contexte économique actuel où l’inflation est une préoccupation pour l’ensemble des Canadiens, Justin Trudeau pourrait être tenté de donner un nouveau souffle à son équipe économique.

Sinon, si Mme Freeland reste, elle devra être en mesure de démontrer qu’elle peut répondre aux enjeux économiques auxquels le pays fait face depuis la fin de la pandémie.

Ingérence chinoise

C’est un peu surprenant, mais le premier ministre Trudeau n’aurait pas réglé le dossier de l’ingérence étrangère avant de faire son remaniement.

Vraisemblablement, un nouveau ministre de la Sécurité publique devra maintenant s’occuper du dossier, car Marco Mendicino ne peut pas rester en poste.

M. Mendicino a causé trop de problèmes à son patron pour ne pas perdre son poste. Le choix du successeur à la Sécurité publique sera critique.

Dominic LeBlanc semble avoir pris le contrôle du dossier au cours des derniers mois. Donc, il ne serait pas surprenant qu’il hérite du dossier de façon permanente.

C’est probablement le meilleur choix parmi le caucus libéral. Justin Trudeau doit choisir la bonne personne pour lui permettre de mettre le couvercle sur la marmite.

Sinon, son remaniement risque d’être un coup d’épée dans l’eau.