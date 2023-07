Un premier balado devant public pour Maxim Martin

Maxim Martin commence de plus en plus à prendre goût aux balados. Après avoir lancé en douce son premier balado, Deal avec!, l’automne dernier, l’humoriste de 53 ans a enregistré un premier épisode devant public, mardi, dans le cadre de Juste pour rire. Avec son invité, l’humoriste algérien Wary Nichen, Martin a notamment parlé des différences en humour des deux côtés de l’océan.

Juste pour rire présente tous les jours des enregistrements de balados sur son site extérieur, sur l’esplanade de la Place des Arts. Après Drette Su’l tape, avec David Beaucage, dimanche, et La lutte des Stars, lundi, c’était au tour de Maxim Martin de présenter son balado Deal avec!.

En arrivant à la Place Loto-Québec, on a été surpris d’y voir quelques dizaines de personnes déjà assises pour cet événement commençant à 17 h. «Vous êtes ici pour le podcast où bien vous vouliez juste être à l’ombre parce qu’il fait chaud?» a demandé Maxim Martin en arrivant sur scène.

Joël Lemay / Agence QMI

Quelques instants plus tard, l’humoriste a eu sa réponse. En demandant aux spectateurs lesquels avaient déjà écouté son balado, qui compte une trentaine d’épisodes, il y a eu un grand silence plutôt malaisant. «Attaque, Aura!» a alors lancé en riant l’humoriste à son charmant chien qui l’accompagne partout.

Dans son balado, Maxim Martin parle de tout et de rien et il reçoit des invités de tout acabit. Bien sûr, il a accueilli ses amis humoristes, mais il a aussi donné la parole à Alexandre Despatie, Benoît Gagnon, Guy Jodoin et Pascal Bérubé.

Nomade africain

Pour cet épisode enregistré devant public, Maxim Martin a reçu Wary Nichen, qui jouera au Bordel Comédie Club le 30 juillet. L’humoriste algérien fait carrière en français, en anglais et en arabe. Il a raconté avoir commencé sa carrière en humour à Montréal il y a 11 ans.

Par la suite, il s’est beaucoup promené. Tellement qu’on l’a surnommé «le nomade africain». «Nomade, c’est le seul mot qui me définissait vraiment parce que je bougeais beaucoup, dit-il. [...] Je ne cherchais pas un travail stable, et ça perturbait mes employeurs.»

Joël Lemay / Agence QMI

L’humoriste a raconté la fois où l’humour l’a tiré d’affaire dans une situation d’arnaque au Mexique. «J’avais cette insouciance, je faisais des blagues avec eux. À la fin, ils n’ont pas pu me faire l’arnaque, car je n’étais pas stressé.»

De son côté, Maxim Martin a mentionné qu’il rêvait de jouer en Angleterre, «même un soir dans un petit bar merdique», et il a grandement apprécié retourner aux sources dans les derniers mois en France.

Son chien, le plus populaire

En parlant de l’importance du Web de nos jours, Maxim Martin a raconté que sa vidéo la plus populaire est celle où son chien a reçu une médaille. «Ça ne pouvait pas être un moment de ma carrière!»

«Maintenant, on pourra dire qu’il y a ton chien et la gosse», a renchéri l’acolyte de Maxim Martin, Charles Chuck Thompson-Leduc, à propos d’un célèbre numéro de l’humoriste où il s’était montré un testicule.

En fin d’épisode, lorsque questionné par une spectatrice sur son senti après 30 ans de carrière, Maxim Martin a répondu qu’il était privilégié. «Des fois, je me réveille, j’ai quand même 53 ans. J’ai commencé à 19 ans. Ça fait plus longtemps que je suis humoriste que je ne l’ai pas été dans ma vie. C’est le fun de voir qu’après un mariage de 35 ans, j’ai encore des papillons dans le ventre.»