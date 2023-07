Un problème nommé Pete Alonso pour les Yankees

Sous pression en vertu de leur dernier rang au sein de leur section, les Yankees n’avaient pas du tout besoin que le bâton de Pete Alonso se réveille. Le gros cogneur des Mets a produit cinq points dans une victoire de 9 à 3 lors d’un duel tout new-yorkais dans le Bronx.

Forts de trois victoires consécutives, les «Yanks» (53-48) avaient espoir d’en rajouter à la maison contre les Mets (47-53). Alonso avait toutefois d’autres plans, lui qui a fait flèche de tout bois.

Celui qui est surnommé «l’Ours polaire» a terrorisé le lanceur partant Domingo German (5-7). Il a produit des points à chacune de ses trois apparitions contre le Dominicain, à commencer par un simple en première manche.

Alonso a poursuivi avec une paire de circuits, ses 27e et 28e de la saison, pour porter l’avance des Mets à 5 à 0. Daniel Vogelbach a tout de suite eu l’idée de l’imiter, en sixième manche, avec une longue balle de son cru.

Justin Verlander (5-5) a ajouté la victoire à sa fiche après une excellente sortie de six manches. Le vétéran n’a permis que deux coups sûrs et quatre buts sur balles.

Malgré leur fiche positive, les Yankees sont bons derniers dans l’Est de la Ligue américaine, à neuf rencontres des Orioles de Baltimore. Au cours des dernières semaines, ils ont été dépassés par les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston.

Une première pour Édouard Julien

Au Minnesota, Édouard Julien a inscrit un premier point à l’aide d’un triple, en première manche, dans une défaite de 9 à 7 des Twins sur les Mariners de Seattle.

Même s’il a certainement cru à un moment que sa balle frappée en chandelle pouvait finir par passer la clôture du champ gauche, le Québécois n’a jamais arrêté de courir. L’objet blanc s’est finalement écrasé contre le mur coussiné, à deux doigts du gant du voltigeur.

Carlos Correa en a profité pour croiser la plaque. Julien, lui, s’est arrêté au troisième coussin, mais deux frappeurs plus tard, Max Kepler l’a poussé à la plaque grâce à un simple.

Cette première manche productive s’est poursuivie avec la longue balle de Matt Wallner, ce qui a donné une avance de 4 à 0 aux favoris locaux.

Les Twins ont toutefois manqué de mordant par la suite et les Mariners en ont profité en fin de rencontre. Les visiteurs ont ajouté quatre points en huitième et trois en neuvième. Julio Rodriguez, Eugenio Suarez et Teoscar Hernandez ont tous participé à cette remontée avec plusieurs coups payants.