Vélo de montagne: vague de soutien pour Empire 47, poursuivi par la ville de Lac-Delage

Avec plus de 4000 signatures amassées en quatre jours, l’instigateur d’une pétition en appui au complexe de vélo de montagne Empire 47, poursuivi par la Ville de Lac-Delage, espère que les parties entendront l’appel des citoyens et adeptes qui appellent au dialogue plutôt qu’à la voie des tribunaux.

Jean-Philippe Villemaire se réjouit de l’écho qu’a provoqué sa pétition en réponse à la poursuite déposée par la municipalité de Lac-Delage contre Empire 47. La Ville estime que le centre, un organisme à but non lucratif (OBNL), outrepasse ses usages dérogatoires des terrains, déplorant «l’achalandage monstre» et les nuisances à l’environnement ainsi qu’à la sécurité des citoyens.

En réponse, l’organisme prévient qu’une telle procédure «compromet potentiellement l’existence même d’Empire 47».

«Mon objectif était de donner une voix pour s’exprimer aux gens qui croient qu’on peut s’entendre d’une autre façon qu’en fermant le centre», explique M. Villemaire, insistant sur le fait que «les extrêmes ne sont jamais bons».

«Mon souhait le plus ardent, c’est que ces gens-là s’assoient et trouvent un terrain d’entente», ajoute le citoyen de Stoneham qui est un habitué du petit coin de paradis du vélo de montagne qu’est devenu Empire 47.

«S’en prendre à un OBNL»

À lire les commentaires sur le web, force est d’admettre que Jean-Philippe Villemaire n’est pas le seul à souhaiter un règlement pour assurer la survie d’Empire 47.

De nombreux citoyens dénoncent que la Ville s’en prenne à un organisme à but non lucratif qui profite à bien d’autres joueurs économiques des environs.

«C’est un OBNL tenu à bout de bras par des gens passionnés qui donnent du temps. Ça va au-delà du sport, pour moi c’est un actif social. [...] Vouloir mettre la hache dans quelque chose d’aussi important socialement pour une petite communauté, honnêtement, ça me dépasse», déplore M. Villemaire.

Plusieurs commerçants du coin ont d’ailleurs souligné leur appui au centre sur la publication Facebook annonçant le dépôt de la poursuite.

«Vous êtes un fleuron de notre communauté et vous contribuez énormément à l'économie locale. Je trouve vraiment désolant que vous viviez une telle situation», écrivent notamment les propriétaires du restaurant PastaShop de Stoneham.

Bien des envieux

Et au-delà de tous ces aspects, Jean-Philippe Villemaire a fait le choix de prendre la parole et d’enjoindre les citoyens à le rejoindre parce qu’il s’explique mal qu’une ville s’en prenne à l’un de ses attraits «qui ferait l’envie de bien des municipalités».

«J’ai croisé des gens de Boston la semaine dernière et pour eux, ce site-là, c’était extraordinaire», confie M. Villemaire. «On est parmi les plus belles régions en Amérique du Nord pour la pratique du vélo de montagne.»

Et l’activité est accessible, pour petits et grands, permettant à plusieurs de sortir de la maison.

«J’y étais ce matin et la moitié des voitures qui arrivaient, c’était des petites familles, avec deux, trois, quatre enfants, qui venaient s’amuser. Ça me blesse un peu, j’ai de la misère à m’imaginer qu’on soit prêt à arrêter ce genre d’activité.»

Tant la municipalité de Lac-Delage que le conseil d’administration d’Empire 47 ont indiqué qu’ils ne commenteraient pas la situation pour le moment, vu la judiciarisation du dossier. La prochaine séance du conseil de ville est prévue pour le lundi 14 août prochain.