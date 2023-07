À VOIR: Victoria et David Beckham font la fête avec des amis à Miami

Victoria Beckham a partagé une vidéo qui est rapidement devenue virale d'elle chantant et dansant avez son mari, David Beckham, sur un succès des Spices Girls; le couple célébrait avec des amis dimanche dernier dans un bar de Miami.

Sur la vidéo publiée sur les comptes TikTok et Instagram de Victoria Beckham, on voit la designer et chanteuse de 49 ans chanter par-dessus la pièce Say You’ll Be There des Spices Girls.

Vêtu de son costard du Club International de Futbol Miami et d’une chemise blanche, David Beckham danse avec sa femme tout en faisant du lip sink sur la populaire chanson du défunt groupe britannique. Les deux amoureux se collent aussi de manière langoureuse.

Il est plutôt rare de pouvoir observer la généralement très calme Victoria Beckham faire la fête de la sorte et partager ce genre de publication. Voilà sans doute la raison pour laquelle le clip a été vu 2,4 millions de fois et a récolté 185 700 mentions « j’aime ».

« Je me réchauffe les cordes vocales à Miami. Plus à venir », a écrit Victoria Beckham comme légende, évoquant une suite possible à cette vidéo.

Une autre photo publiée sur le compte Instagram de la star montre le couple avec des amis lors de cette même soirée à Miami. « Travaille fort, amuse-toi fort, wow, quelle soirée à célébrer avec nos amis à Miami. Je t’aime David Beckham », écrit-elle.

capture d'écran Instagram Victoria Beckham

La famille Beckham se trouvait à Miami pour voir le premier match du club, dont David Beckham est propriétaire, avec la nouvelle recrue, Lionel Messi. Des photos montrent les Beckham en compagnie de Kim Kardashian, Serena Williams, Marc Anthony et le coiffeur de vedettes, Ken Paves.

capture d'écran Instagram Victoria Beckham