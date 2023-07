[VIDÉO] «Merci pour tout, je t’aime et je vais m’ennuyer»: Brad Marchand remercie avec émotion son complice Patrice Bergeron

Plusieurs coéquipiers des Bruins de Boston ont souhaité une bonne retraite et remercié Patrice Bergeron, dans une vidéo publiée par les Bruins sur Twitter. Évidemment, l’organisation a gardé Brad Marchand pour la fin.

«Je vais m’ennuyer de chaque journée passée avec toi. La relation que nous avions était spéciale et j’ai hâte de voir quel sera le nouveau chapitre dans ta vie et de voir les enfants grandir et ce qu’ils vont accomplir. Merci pour tout, je t’aime et je vais m’ennuyer», a mentionné Marchand, les yeux rougis par l’émotion, dans la vidéo que vous pouvez visionner ci-dessous.