17e édition de Fierté Montréal: 5 moments forts à venir

Dans une semaine à peine, Montréal célébrera avec ses communautés 2SLGBTQIA+. Plus de 150 artistes mettront à profit leur créativité et leur entrain lors de la 17e édition du festival Fierté Montréal. Et disons-le d’emblée, le traditionnel défilé qui avait été annulé à la dernière minute, l’an dernier, sera de retour le 13 août.

Avec pour thème Jamais sans notre fierté, l’événement programmé du 3 au 13 août sera assurément coloré, festif et rassembleur. Plusieurs figures bien connues comme les drags queen Rita Baga, Barbada et Gisèle Lullaby seront de la partie, de même que des artistes comme Coco Belliveau, Joe Bocan, Édith Butler et Klô Pelgag.

En plus du défilé, beaucoup de spectacles, de soirées festives, de conférences et d’expositions figurent au menu, le tout sous la présidence d’honneur de quatre personnalités, à savoir Yannick Nézet-Seguin, Hetera Saskya Caïla Estimphil, Christiane Taubira et Scott Wabano.

Retour du Défilé de la Fierté

Après le fiasco organisationnel de l’an dernier qui a mené à l’annulation – le jour même – du Défilé de la Fierté, l’événement phare de Fierté Montréal, ce populaire rassemblement auprès des Montréalais et des touristes sera officiellement de retour le 13 août, à 13 h, sur le boulevard René-Lévesque, de la rue Metcalfe à la rue Alexandre-DeSève, dans le Village. Plus de 15 000 participants défileront cette journée-là, représentant toutes les communautés 2SLBTQIA+.

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL

On promet que la dernière année en a été une de «consultation, d’évolution et de transformation» et Fierté Montréal dit avoir «refondu sa gouvernance, solidifié ses opérations, redéfini sa mission et réimaginé son image de marque», si bien qu’on devrait bel et bien avoir un défilé!

«Drag Superstars»

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL

Le 10 août, de 18 h à 23 h, Rita Baga pilotera le rendez-vous «Drag Superstars» sur la Scène TD de l’Esplanade du Parc olympique. Pour l’occasion, elle accueillera plusieurs drags, dont des participantes de «RuPaul’s Drag Race». Alexis Mateo, Aquaria, Drag Couenne, Envy Peru, Gisèle Lullaby, Heaven Genderfck, Heidi N Closet, Icesis Couture, Kerry Colby, Jimbo, Johnny Jones, Lady Boom Boom, Landon Cider, Marcia Marcia Marcia et Yvie Oddly y seront.

«ImmiX»

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL

Le spectacle «ImmiX» réunira sous les projecteurs de la Scène TD, le 9 août, de 20 h à 23 h, Jade Above, Coco Belliveau, Blxck Cxsper, Joe Bocan, Édith Butler, Cassa, Kanen, Lumière, Naomi, Klô Pelgag, River et Samuele. Barbada offrira pour sa part un DJ Set, de 17 h à 19 h, sur la même scène.

Le Mega T-Dance

ARCHIVES JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le Défilé de la Fierté du 13 août sera suivi par le Mega T-Dance sur la scène TD de l’Esplanade du Parc olympique avec DJ K.nox, DJ T Don et la DJ ougandaise Kampire. La scène Loto-Québec proposera pour sa part le spectacle «Mundo Disko», de 14 h à 23 h, alors que le spectacle de clôture mettra en vedette l’artiste queer d’origine montréalaise RÊVE, de 22 h à 23 h.

Journées communautaires

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL

Jamais autant d’organismes et de groupes communautaires 2SLGBTQIA+ n'auront été rassemblés pour les Journées communautaires du vendredi 11 août et du samedi 12 août, de 11 h à 18 h, sur la rue Sainte-Catherine Est. En effet, on en compte 140.

La programmation est disponible ici.