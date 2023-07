Au dernier jour de tournage: premières images de la 2e saison d’«Une affaire criminelle»

Les premières images de la deuxième saison de la série policière Une affaire criminelle ont commencé à circuler mercredi, au dernier jour de tournage dans le Grand Montréal.

Cette nouvelle mouture se déclinant en huit épisodes s’intéresse à une toute affaire n’ayant rien à voir avec celle racontée dans la première saison.

Cette fois, on suit deux enquêteuses, Laurence et Geneviève, respectivement incarnées par Alice Moreault et Julie Le Breton dans une histoire carburant à l’amitié et à la solidarité féminine. Laurence a tiré sur un témoin qui venait de lui faire une révélation majeure au sujet de la disparition de son père, un ex-enquêteur. Le Bureau des enquêtes indépendantes est appelé en renfort pour déterminer si la jeune policière a commis un meurtre ou si elle a agi en légitime défense, a-t-on détaillé en guise de synopsis.

Les comédiens Pierre-Yves Cardinal, Normand Daneau, Pierre-François Legendre, Luis Oliva, et Mounia Zahzam seront bien en vue dans les épisodes, qui mettront aussi en vedette Pierre-Paul Alain, Neev Bensimhon, Dany Boudreault, Kathleen Fortin, Patrice Godin, Reda Guerinik, Hélène Major, Julie Ménard, Hubert Proulx, Evelyne Rompré et Jean-Luc Terriault.

Les textes sont signés par Joanne Arseneau et la réalisation est supervisée par Pascal L’Heureux.

Produite par Les productions Sovimage, en collaboration avec Bell Média, la deuxième saison d’Une affaire criminelle arrive à l’antenne de Noovo le mardi 12 septembre, à 20 h.