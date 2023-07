Avant d’emménager, prenez le temps de rencontrer l’ancien propriétaire de votre maison

Ça y est, vous avez vendu votre maison. Avant de partir, il vous reste une étape importante à franchir, souvent sous-estimée ou négligée: transmettre les informations et les documents stratégiques à l’acheteur.

Se familiariser avec une nouvelle propriété est assez compliqué pour nombre d’acheteurs de maisons, surtout ceux qui en sont à leur première transaction. Avoir un coup de main de l’ancien propriétaire fait toute une différence et montre son sérieux, notamment pour la qualité de l’entretien.

Une maison, c’est un amalgame de différents systèmes et technologies disparates. Chauffage, climatisation, domotique, alarme, thermopompe, etc. L’entretien diffère aussi selon les saisons et la localisation.

Les propriétaires expérimentés en savent quelque chose: posséder une maison demande des efforts et de l’attention; pratiquement chaque semaine, il faut se consacrer à sa propriété.

Rencontre capitale

Le meilleur moyen est d’organiser une rencontre entre vendeur et acheteur. Consacrez-y au moins deux heures. Vous aurez à faire un tour complet de la propriété et de ses systèmes, à l’intérieur comme à l’extérieur. Si l’acheteur est un couple, il est important que les deux conjoints soient présents, car on se partage souvent les tâches.

Commencez par le plus important: le confort. Les systèmes de chauffage, de climatisation et de contrôle de l’humidité varient. Beaucoup de maisons neuves ont des systèmes à air pulsé où tout est intégré. Il faut comprendre comment fonctionnent les commandes, quand il faut changer les filtres, etc.

Comprendre le fonctionnement de certains électroménagers demande parfois une certaine habileté (remplacement de certains filtres, maniement des commandes, des minuteries).

Ensuite, on passe aux choses importantes, mais moins urgentes, comme la vérification du calfeutrage des portes et fenêtres, ou du clapet anti-refoulement (où est-il?).

Le vendeur, lui, devra rassembler tous les documents pertinents pour les remettre aux acheteurs.

Il devra aussi effectuer certaines démonstrations: comment fonctionnent la souffleuse, la pompe de la piscine, les diverses minuteries... Il vous indiquera à quelle date certaines garanties seront échues, quand il faudra effectuer l’entretien de certains systèmes (comme purger les tuyaux d’irrigation).

Il ne restera plus qu’à sortir le mousseux et à se raconter quelques bons souvenirs!

Conseils

Prenez des notes et des photos avec votre téléphone. Vous serez surpris de voir à quel point l’entretien d’une maison, c’est complexe.

Regroupez tous les documents pertinents remis par le vendeur: garanties (du constructeur, de certains appareils comme la thermopompe), factures de rénovations majeures, factures des services d’entretien courant (déneigement, paysagement: ce sera pratique quand vous aurez à renégocier le contrat).

Conservez au même endroit les guides d’instruction (électroménagers, systèmes de chauffage/climatisation, tondeuse, souffleuse, alarme, irrigation, domotique...).

Notez les numéros des fournisseurs qui ont réalisé des travaux d’entretien ou de rénovation (entrepreneur, hommes à tout faire, ouvriers ou fournisseurs spécialisés, boutiques offrant certains produits) et les coordonnées des voisins.

Tenez un livre de bord de votre propriété: notez-y toutes les rénovations et travaux importants au fil des ans, ainsi que les améliorations apportées à la propriété. Transmettez-le à l’acheteur.

Les systèmes qu’il faut maîtriser