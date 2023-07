PICARD, René



À Loretteville, le 15 juillet 2023, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédé monsieur René Picard, époux de dame Louisette (Louise) Plamondon, fils de feu dame Eva Boulanger et de feu monsieur Paul- C. Picard. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 19h à 21h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa sœur Pauline (Roy Bisson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon : André (feu Micheline Chamberland), Claude, Marcel (Martine Thibodeau), Denise (Roland Durand), Roger (France Fortier), Michelle (feu Raynald Tomway), Lise Germain (feu Denis Plamondon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, ses amis Lisette et Clément. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.