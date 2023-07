Barbie et Ken emportés par une ridicule guerre culturelle

Qu’on soit démocrate ou républicain, on n’ignore pas la sortie du film Barbie et, surtout, on prend bien soin de l’inscrire dans la guerre culturelle qui fait rage au sud de la frontière.

Barbie n’est plus ce qu’elle était

Pour moi, Ken et Barbie n’étaient que des jouets évoquant de lointains souvenirs de jeunesse.

Barbie et Ken étaient alors surtout destinés à animer les jeux des filles alors que G.I. Joe, Johnny West ou Big Jim étaient l’apanage des garçons.

Comme bien d’autres aspects culturels, tous ces personnages ont évolué en fonction de l’évolution de nos valeurs et des critiques souvent justifiées.

Si je me tourne d’abord vers les réactions républicaines, c’est sans surprise que je relève qu’on trouve le film et ses principaux héros trop wokes. Le principal message du film est pourtant centré sur le fait que rien n’est impossible aux femmes, «We girls can do anything».

Le message féministe n’est pas remis en question, mais les élus dénoncent le fait que Barbie et Ken ne font plus la promotion de la foi et de la famille. Le monde change, mais les jouets ne le devraient pas.

Au final, Barbie n’est que légèrement écorchée par les critiques (il y a une limite à attaquer les femmes à la veille d’une année électorale), mais Ken a droit à «la totale».

Compagnon chaste de la vedette, il n’a que peu d’ambition, guère plus d’intelligence, et se contente de paraître. Les républicains vont jusqu’à y voir une représentation du mari de Kamala Harris.

Doug Emhoff, qui a pourtant connu le succès, est ainsi réduit au rang de cheerleader trop peu macho!

Barbie est le futur!

Si la caricature républicaine du film m’a fait sourire, je me suis tout autant amusé de plusieurs réactions démocrates. C’est fou, ce que des jouets peuvent porter comme messages ou projets de société! Zelensky et Poutine savent-ils ce qu’ils manquent?

Si Barbie et Ken ont trop changé pour une certaine droite, des démocrates les présentent plutôt comme des porteurs de notre avenir!! La palme de la déclaration étonnante revient au gouverneur de la Californie, Gavin Newsom.

Toujours prompt à réagir aux déclarations des chevaliers de la guerre aux wokes, il ne pèche pas par un excès de retenue: «Not only was this iconic character created in Malibu, California, but Barbie also embraces many of the values that make California the Golden State».

Barbie n’est plus ni moins que tout ce qu’il y a de bon en Californie, incarnant même la lutte aux changements climatiques en conduisant une voiture électrique!

Je suis peut-être trop pragmatique ou terre à terre, mais ce que je retiens surtout de la sortie du film, c’est le succès de Mattel et des promoteurs du film. L’héroïne a survécu à l’évolution de la société américaine et elle profite maintenant de la guerre culturelle pour le dominer le marché.