Ça fait peur d’y croire, mais ils risquent d’être meilleurs que Shohei Ohtani

Je n’en reviens pas d’écrire ça, mais deux Japonais qui seront dans les ligues majeures prochainement risquent d’être meilleurs que Shohei Ohtani.

Je ne comprends pas trop vraiment comment c’est possible ni ce qu’ils mettent dans l’eau des joueurs de baseball au Japon. C’est hallucinant, les talents qu’ils développent depuis quelques années.

Je ne suis pas un devin, peut-être que je m’emporte beaucoup trop vite pour croire qu’ils surpasseront Ohtani.

Ce dernier est déjà dans les discussions pour être ou devenir le meilleur joueur de l’histoire du baseball. Il signera d’ailleurs bientôt le contrat le plus payant de l’histoire du sport nord-américain.

Ce n’est pas évident, être meilleur que ça.

Bien, il y a deux jeunes Japonais qui sont encore mieux partis qu’Ohtani et qui font déjà saliver les équipes du baseball majeur qui pourront les attirer seulement à partir de 2026 pour des raisons contractuelles avec la ligue japonaise. Rappelons que les joueurs japonais ne peuvent pas être repêchés par le baseball majeur et sont plutôt soumis à un processus de transfert où toutes les équipes peuvent miser dans le cadre d’une enchère.

Non, ils ne sont pas capables de lancer et de frapper. Un sait lancer et l’autre sait frapper. Mais les deux sont meilleurs qu’Ohtani au même âge dans leur domaine respectif.

Ils risquent de ne pas avoir le même impact qu’Ohtani, qui peut tout faire, mais ça demeure fascinant de constater la puissance du baseball au Japon.

Déjà trop fort à 21 ans au Japon

Le premier nom à retenir pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c’est Roki Sasaki. Il a 21 ans.

Getty Images via AFP

Dans la puissante ligue japonaise, cette année, il présente une moyenne de point mérité de 1,48. Il retire en moyenne 13 frappeurs sur des prises par match. Il lance à 102 miles à l’heure. C’est fou. Il serait déjà un très bon lanceur dans les ligues majeures.

Au même âge, Ohtani présentait une moyenne de 1,86 et en retirait 10 par match sur des prises.

Le jeune roi japonais des circuits

Et l’autre, c’est Munetaka Murakami, 23 ans. On le surnomme le Aaron Judge japonais, mais il est gaucher.

L’an dernier, à 22 ans, il a battu le record de circuit dans la ligue japonaise avec 56, éclipsant l’ancienne marque de l’ex-Yankee et légende japonaise Hideki Matsui.

Murakami a aussi obtenu 134 points produits.

Getty Images via AFP

À 21 ans, il a claqué 39 longues balles et produit 112 points. À 20 ans, 28 et à 19 ans, 36.

C’est 159 circuits en 4 ans!

Ohtani en avait frappé 45 en 4 ans dans la même ligue avant d’arriver à Los Angeles.

Ce n’est pas compliqué, Murakami est un frappeur de bombes. Pour remplir les stades des ligues majeures, c’est le gros lot. Il connaît tout de même un début de saison plus difficile cette année... mais il a quand même déjà 17 circuits.

Bref, le talent sort par les oreilles de plusieurs joueurs japonais. Si vous choisissez Boston pour vos vacances, vous pourrez voir à l’œuvre Masataka Yoshida, le nouveau favori de la foule au Fenway Park. Il risque d’être nommé recrue de l’année.